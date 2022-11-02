"Чорноморець" і ще один представник УПЛ повернуться в рідні міста: яка причина

"Чорноморець" і "Олександрія" проведуть матчі 11-го туру Прем'єр-ліги на домашніх аренах. "Моряки" приймуть в Одесі київське "Динамо" 6 листопада, а "жовто-чорні" на КСК "Ніка" зустрінуться з ковалівським "Колосом" на день раніше.

Повернення обох команд у рідні міста стали можливі після рішення виконкому футбольної асоціації внести зміни до регламенту змагань. Відтепер для проведення матчів у тій же Одесі та Олександрії господарям достатньо отримати дозвіл місцевих військових адміністрацій, а суперник повпливати на вибір стадіону права не матиме.

Із чотирьох домашніх поєдинків у сезоні 2022/23 "Чорноморець" зіграв в Одесі лише один – проти "Інгульця" в 3-му турі. Натомість решта матчів відбулася в Києві та Київській області. Натомість "Олександрія" на домашній арені зіграла проти "Кривбаса" у 8-му турі, а ще в трьох поєдинках "господарювала" на столичному НСК "Олімпійський".

Напередодні хавбек "Динамо" Буяльський став найкращим гравцем туру УПЛ. Досвідчений українець оформив дубль проти "Кривбаса" та вирвався в лідери бомбардирських перегонів чемпіонату (7 м'ячів).