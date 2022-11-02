"Шахтер" – РБ "Лейпциг": анонс матча Лиги чемпионов

"Шахтер" – РБ "Лейпциг"

2 ноября, 19:45, Варшава, Стадион Войска Польского, трансляция на MEGOGO и Volia TV

Нынешний сезон так богат событиями, что между двумя свиданиями "горняков" и "красных быков" прошла целая вечность. Тот же "Лейпциг" после домашнего позора против украинского гранда (1:4) успел уволить главного тренера, сменил игровой почерк, всерьез улучшил положение в Бундеслиге и стал фаворитом в борьбе за плей-офф.

Назначение Марко Розе фанаты "Шахтера" восприняли с тревогой. Это именно тот специалист, который нанес "горнякам" едва ли не самую громкую еврокубковую пощечину в новейшей истории. "Боруссия" из Гладбаха во главе с Розе в сезоне 2020/21 уничтожила дончан на выезде (6:0), а затем добавила четыре безответных мяча дома.

РБ "Лейпциг" под руководством Розе преобразился. Саксонцы удивительно быстро восприняли идеи нового тренера и заиграли в интенсивный, настоящий "редбулловский" футбол. Две победы над "Селтиком" и триумф над "Реалом" обеспечили взлет команды. С "Шахтером" Розе и компанию устроит и ничья.

Следовательно, "горняки" должны играть с акцентом на атаку. Но на эффективность позиционного футбола могут повлиять кадровые проблемы. Давно в лазарете Швед, а на выходных получил повреждение и Зубков. Если последний не сможет сыграть, то Игору Йовичевичу придется экспериментировать.

Варианты с выходом справа Тотовицкого либо Кулакова можно отбросить сразу. Оба совсем не имеют игровой практики. Поэтому, вероятнее всего, за правый фланг атаки придется отвечать левому вингеру Петряку. Но слабость такого выбора не в "неродной" позиции для украинца, а в том, что уроженец Смелы, кажется, до сих пор не освоился в "Шахтере" после возвращения.

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Корниенко, Швед – Гулачи, Клостерманн, Лаймер, Поульсен

Под вопросом: Очеретько, Зубков – Хайдара

Ориентировочные составы на матч "Шахтер" – РБ "Лейпциг"

"Шахтер": Трубин – Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко – Петряк, Судаков, Бондаренко, Мудрик – Траоре

РБ "Лейпциг": Блазвих – Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум – Кампль, Шлягер – Собослай, Нкунку, Вернер – Силва

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:2

Аппетит, в том числе и футбольный, приходит во время еды. На старте группового этапа и тренерский штаб, и игроки, и болельщики "Шахтера" с радостью согласились бы на путевку в Лигу Европы. Но теперь, когда после всех перипетий такой утешительный билет уже в кармане, хочется большего.

Но вполне вероятно, что третье место в далеко непроходном квартете – предел возможностей этого призыва "горняков". Да, "Шахтер" будет драться за место в плей-офф, может забить, конкурировать и держать РБ "Лейпциг" в напряжении все 90 минут. Однако даже всех этих факторов может оказаться мало для выхода в 1/8 финала.