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Звезда "Динамо" стал лучшим игроком тура УПЛ

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Киев, Вторник 01 ноября 2022 10:07
Звезда "Динамо" стал лучшим игроком тура УПЛ Фото: Виталий Буяльский (в центре) оформил дубль (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие отечественные эксперты выбрали лучшего игрока 10-го тура в украинской Премьер-лиге. Победитель номинации приложился к победе киевского "Динамо" над криворожским "Кривбассом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Полузащитник Виталий Буяльский – игрок тура высшего дивизиона. Он оформил дубль в матче против "Кривбасса".

Хавбек вышел в старте "Динамо" и провел на поле 81 минуту. 29-летний украинец удвоил преимущество "бело-синих" в середине первого тайма, а на старте второй половины забил третий мяч киевлян после нереализованного пенальти Цыганка.

Буяльского признали лучшим в 10-м туре по решению специалистов экспертного совета. В него вошли известные в прошлом бомбардиры и тренеры: Венглинский, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Юрчишин и Яворский. В предыдущем туре игроком недели стал форвард "Кривбасса" Дебелко.

В нынешнем сезоне Виталий Буяльский провел 8 матчей в УПЛ, в которых забил 7 мячей и оформил 1 ассист. Самыми результативными в карьере хавбека до сих пор остаются сезоны 2021/22 и 2019/20. Тогда он забил по 9 голов.

Звезда &quot;Динамо&quot; стал лучшим игроком тура УПЛ

К слову, ранее "Шахтер" потерял очки с "Александрией" в УПЛ в меньшинстве.

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