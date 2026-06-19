В Чернобыльском заповеднике поселился необычный хищник (фото)

Недавно в Чернобыльском заповеднике удалось подтвердить присутствие там необычного хищника. Он - малознаком для большинства жителей Полесья, но может повлиять на численность некоторых других видов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
Главное:
В Чернобыльском заповеднике было подтверждено присутствие шакала обыкновенного или золотистого - вида, который в последние десятилетия активно расширяет свой ареал в Украине и Европе.
Украинцам рассказали, что в июне 2026 года на обочине автодороги между городами Чернобыль и Припять нашли сбитого автомобилем хищника.
Такая находка - один из зафиксированных фактов его присутствия в Чернобыльском заповеднике.
Уточняется, что ранее шакалов замечали:
Но "фото с фотоловушки было нечетким", поэтому тогда "определить видовую принадлежность удалось лишь по силуэту".
В целом шакал занимает экологическую нишу между:
Сообщается, что присутствие этого животного в Чернобыльском заповеднике может несколько уменьшить численность:
"Его появление, без сомнения, изменит ситуацию. Однако это не катастрофа. Как известно, лиса и уссурийский енот являются основными переносчиками бешенства", - объяснили украинцам.
Предполагается, что рацион шакала в Чернобыльском заповеднике может состоять из падали, оставленной волками, мышевидных грызунов, птиц, сарны и молодых оленей.
Другие подробности о пребывании шакала в Чернобыльском заповеднике пока что неизвестны.
Шакал обыкновенный или золотистый активно расселяется в Украине.
"Сейчас можно с уверенностью сказать, что этот вид заселил всю страну и в дальнейшем его численность будет продолжать расти", - констатировал украинский зоолог, эколог и защитник природы Сергей Жила.
При этом в Чернобыльском заповеднике шакал - пока что редкий вид.
В материале эксперта отмечается, что видовой состав хищных млекопитающих крупных и средних размеров - довольно полный, но численность шакала сравнительно невелика.
То есть "этот вид пока что не оказывает достаточного влияния".
Сегодня шакал - не редкость на юге, в западных и северных областях Украины.
Хотя больше всего представителей этого вида - в южных регионах:
Причина расселения этого хищника носит глобальный характер.
"В наше время в Европе растет численность почти всех хищных млекопитающих: кошки, лисы, волка, медведя, рыси. Однако сложно ответить, почему шакал до сих пор не заселил территорию Полесья. Вид очень хорошо приспособлен к жизни рядом с человеком", - уточняется в материале, подготовленном зоологом.
Жила рассказал, что шакал - малоизвестный вид для большинства жителей Полесья, поэтому немногие способны отличить его визуально или по следам.
"В нашей местности об этих животных известно совсем немного", - добавил он.
В целом шакал:
Известно также, что шакалы образуют семейные пары и вместе воспитывают потомство.
При этом они не представляют опасности для человека.
"Здоровый шакал боится людей и панически реагирует на встречи с нами. Опасность могут представлять только особи, больные бешенством. В таком состоянии они теряют страх и могут вести себя несколько агрессивно", - объяснил специалист.
В то же время это животное представляет серьезную угрозу для домашней птицы.
"Оно обладает неплохими интеллектуальными способностями, хорошо разбирается в поведении человека, легко ускользает от преследования", - подытожил Жила в своей публикации.
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