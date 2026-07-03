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В Чернобыльской зоне пронесся огненный смерч (видео)

20:43 03.07.2026 Пт
1 мин
Спасатели тушат пожары, которые вызвали атаки россиян
aimg Иван Носальский
В Чернобыльской зоне пронесся огненный смерч (видео) Фото: в Чернобыльской зоне сильные пожары (facebook.com/MNSKOB)
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В Чернобыльской зоне отчуждения из-за сильного ветра и пожаров, которые начались из-за российских атак, образовался огненный смерч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Спасатели, которые борются с огнем, обнародовали кадры необычного природного явления.

"Огненный смерч: ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу! Именно так выглядит пожар, с которым беспрерывно борются спасатели Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения", - сказано в сообщении ГСЧС.

Спасатели подчеркнули, что они продолжают день за днем сдерживать огонь в Чернобыльской зоне, чтобы не дать ему распространиться дальше.

Масштабные пожары в Чернобыльской зоне

Напомним, 29 июня стало известно, что масштабный пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения после очередной атаки российских беспилотников.

К ликвидации огня привлекли подразделения ГСЧС, технику и работников предприятий Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ).

Совместными усилиями спасателям удалось полностью ликвидировать один из крупных центров возгорания.

Из-за лесного пожара продукты горения и густой дым ухудшили качество воздуха и видимость в Киеве, а также Вышгородском, Бучанском и Броварском районах Киевской области.

Спутниковые данные зафиксировали шлейфы загрязненного воздуха с повышенным содержанием угарного газа, растянувшиеся на 170 км от эпицентра пожара.

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