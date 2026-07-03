В Чернобыльской зоне пронесся огненный смерч (видео)
В Чернобыльской зоне отчуждения из-за сильного ветра и пожаров, которые начались из-за российских атак, образовался огненный смерч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Спасатели, которые борются с огнем, обнародовали кадры необычного природного явления.
"Огненный смерч: ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу! Именно так выглядит пожар, с которым беспрерывно борются спасатели Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения", - сказано в сообщении ГСЧС.
Спасатели подчеркнули, что они продолжают день за днем сдерживать огонь в Чернобыльской зоне, чтобы не дать ему распространиться дальше.
Масштабные пожары в Чернобыльской зоне
Напомним, 29 июня стало известно, что масштабный пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения после очередной атаки российских беспилотников.
К ликвидации огня привлекли подразделения ГСЧС, технику и работников предприятий Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ).
Совместными усилиями спасателям удалось полностью ликвидировать один из крупных центров возгорания.
Из-за лесного пожара продукты горения и густой дым ухудшили качество воздуха и видимость в Киеве, а также Вышгородском, Бучанском и Броварском районах Киевской области.
Спутниковые данные зафиксировали шлейфы загрязненного воздуха с повышенным содержанием угарного газа, растянувшиеся на 170 км от эпицентра пожара.