В Хмельницком прозвучали взрывы во время воздушной тревоги
В Хмельницком прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги сегодня ночью, 16 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока о причинах и последствиях взрывов не сообщали. Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в направлении региона движутся дроны-камикадзе типа "Шахед".
Жителей региона до окончания воздушной тревоги призвали оставаться в укрытиях, или использовать правило "двух стен".
Ночная атака 16 октября
Российские войска ночью 16 октября применили комбинированну атаку с использованием ударных беспилотников и ракет по ряду регионов Украины, в некоторых областях все еще объявлена воздушная тревога.
Во время тревоги о звуках взрывов сообщали в Днепре, Кировоградской области, а также в Полтавской области.
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