Фото: в Хмельницком прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)

В Хмельницком прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги сегодня ночью, 16 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока о причинах и последствиях взрывов не сообщали. Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в направлении региона движутся дроны-камикадзе типа "Шахед". Жителей региона до окончания воздушной тревоги призвали оставаться в укрытиях, или использовать правило "двух стен".