Украина вернется к графикам отключений света? Что об этом говорят в Минэнерго
Энергетики считают, что пока некорректно делать прогнозы по возвращению к графикам отключений света. В частности, и из-за невозможности спрогнозировать, вернется ли жара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона.
Он отметил, что аномальная жара является одним из факторов увеличения потребления электроэнергии и влияет на стабильность работы энергосистемы. Такая тенденция наблюдалась в Украине в июле.
"Давать такие прогнозы (о возвращении к графикам, ред.) на сегодняшний день некорректно, потому что мы понимаем, на сколько эта жара будет длительной, будет ли охватывать всю Украину или территориально, принимая во внимание, это температура в обед, или отдельно", - сказал замминистра энергетики.
Колесник добавил, что для энергетиков важным фактором остается потребление электроэнергии. Поэтому украинцев системно призывают экономно потреблять свет, в частности в пиковые часы - с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.
"Это позволяет сбалансировать энергосистему. Поэтому призываем - потребляйте ответственно, а энергетики со своей стороны делают все возможное 24/7, чтобы система работала в стабильном режиме", - подчеркнул он.
Отключения света в Украине
Напомним, что в июле ситуация со светом в Украине ухудшилась. На фоне серьезных разрушений энергообъектов из-за атак России и аномальной жары энергетики были вынуждены усиливать графики отключений.
В Минэнерго объясняли, что это связано с увеличением потребления электроэнергии по всей Украине.
Впрочем, в последние дни ситуация стабилизировалась. Энергетики не вводили ограничения на потребление.
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