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Украина вернется к графикам отключений света? Что об этом говорят в Минэнерго

Украина , Воскресенье 04 августа 2024 12:05
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Украина вернется к графикам отключений света? Что об этом говорят в Минэнерго Фото: в Минэнерго не делают прогнозы о возобновлении графиков (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Энергетики считают, что пока некорректно делать прогнозы по возвращению к графикам отключений света. В частности, и из-за невозможности спрогнозировать, вернется ли жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона.

Он отметил, что аномальная жара является одним из факторов увеличения потребления электроэнергии и влияет на стабильность работы энергосистемы. Такая тенденция наблюдалась в Украине в июле.

"Давать такие прогнозы (о возвращении к графикам, ред.) на сегодняшний день некорректно, потому что мы понимаем, на сколько эта жара будет длительной, будет ли охватывать всю Украину или территориально, принимая во внимание, это температура в обед, или отдельно", - сказал замминистра энергетики.

Колесник добавил, что для энергетиков важным фактором остается потребление электроэнергии. Поэтому украинцев системно призывают экономно потреблять свет, в частности в пиковые часы - с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

"Это позволяет сбалансировать энергосистему. Поэтому призываем - потребляйте ответственно, а энергетики со своей стороны делают все возможное 24/7, чтобы система работала в стабильном режиме", - подчеркнул он.

Отключения света в Украине

Напомним, что в июле ситуация со светом в Украине ухудшилась. На фоне серьезных разрушений энергообъектов из-за атак России и аномальной жары энергетики были вынуждены усиливать графики отключений.

В Минэнерго объясняли, что это связано с увеличением потребления электроэнергии по всей Украине.

Впрочем, в последние дни ситуация стабилизировалась. Энергетики не вводили ограничения на потребление.

Детальнее о том, сможет ли Украина до холодов быть с минимальными отключениями света - в нашем материале.

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Минэнерго Электроэнергия Отключения света Энергетики
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