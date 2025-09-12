Почему Зинченко пропускает матч с "Арсеналом": подробности от тренера

Почему Зинченко пропустит матч с "Арсеналом"

Главный тренер Ноттингем Форест Анге Постекоглу сообщил, что причиной отсутствия Зинченко являются условия аренды.

"У нас все игроки здоровы, за исключением Айны, у которого возникли проблемы в сборной, и мы отправили его на обследование. Зинченко играет на правах аренды из "Арсенала" и не сможет принять участие в матче", - отметил Постекоглу.

Итак, регламент АПЛ запрещает игрокам арендованных у клубов выступать против своих основных команд. Александр не сможет играть против "Арсенала", клуба, которому принадлежит его контракт до лета 2026 года.

Напомним, украинец перебрался в "Ноттингем Форест" в последний день трансферного окна на правах аренды до завершения сезона. Он еще не дебютировал за новый клуб и не сможет сыграть против своей бывшей команды.

Когда Зинченко может дебютировать за Ноттингем Форест

Первый матч за новый клуб Зинченко сможет провести 17 сентября в поединке Кубка английской лиги против "Суонси". Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Матч "Ноттингем Форест" - "Арсенал" состоится 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:30.

Сейчас команда занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав четыре балла после трех туров.

Настроение в команде перед важным матчем

Новоиспеченный наставник "лесников" на пресс-конференции перед игрой подчеркнул, что каждый матч Премьер-Лиги - вызов.

"Арсенал? Это будет замечательная игра. Микель Артета хорошо начал сезон. Они усилились этим летом и стали сильнее, чем в прошлом сезоне", - сказал Постекоглу.

Он также сообщил о еще одной потере для предстоящей игры - из-за травмы не сможет помочь команде Ола Айна.