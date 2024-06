Почему Запад сдерживает Украину от ударов по России и не торопится закрывать небо своей ПВО

Содержание:

1. Может ли НАТО помочь закрыть небо над Украиной

2. Почему Запад сомневается в разрешении наносить удары по России

Еще с начала полномасштабного вторжения украинские политики и дипломаты просили западных партнеров помочь закрыть небо от российских ракет и самолетов. Тогда, в первые дни, наша система ПВО, во-первых, подверглась атакам из-за ударов противника. Во-вторых, не имела средств, способных сбивать баллистические ракеты – такие, как "Искандер-М" – которые Москва часто применяла именно в первые месяцы большой войны.

Западные партнеры продолжают порционно помогать Украине со средствами ПВО. Сначала – предоставив старые советские комплексы и зенитные ракеты к ним, с которыми уже имели опыт работы наши подразделения. И только потом – западные, более мощные системы – вроде NASAMS, IRIS-T, Patriot и SAMP/T. Из них только два последних могут бороться с баллистикой.

Однако до сих пор союзники не решались самостоятельно сбивать российские ракеты – причем ни в нашем небе, ни в своем воздушном пространстве. Украинские соседи, которые состоят в Альянсе, не раз закрывали глаза, когда российские крылатые ракеты или БПЛА залетали на их территорию во время обстрелов нашей территории.

После двух лет войны украинское руководство снова начало на зарубежных площадках активно призывать, чтобы члены НАТО помогли сбивать цели врага. С марта Москва увеличила использование баллистики, обстреливая гражданскую инфраструктуру и энергосистему Украины. А имеющегося арсенала средств ПВО в Украине – к тому же, способных поражать "Кинжалы", "Искандеры-М", "Ониксы-М" или "Цирконы" – недостаточно, чтобы закрыть все или даже большинство территории.

У союзников до сих пор нет единства в этом вопросе, как и в другой важной дискуссии, стоящей сейчас в повестке дня. Многие вражеской авиации, сбрасывающей КАБы, РСЗО, военные склады и ОТРК, базирующиеся на территории России, продолжают оставаться вне зоны поражения со стороны наших войск. И не потому, что у Украины нет средств нужной дальности. А потому что далеко не все из этих средств союзники разрешают использовать для ударов непосредственно по территории России.

Может ли НАТО помочь закрыть небо над Украиной

Свежий толчок в дискуссии о возможности НАТО поражать российские ракеты дал обстрел Израиля со стороны Ирана. Тогда США, Иордания и Великобритания присоединились к отражению массированной воздушной атаки. После этого представители нашей власти стали просить страны Запада рассмотреть такую же опцию и для Украины.

На практике НАТО может помочь сбивать российские ракеты двумя путями. Один из них – разместить свои системы ПВО типа Patriot вдоль части границы. На Западе Украина граничит с четырьмя странами блока.

"Как бы это сейчас странно ни прозвучало, но даже с нашими очень ограниченными возможностями, у нас больше зенитных ракетных комплексов, чем в большинстве стран Альянса. Если говорить о Польше, то у нее есть только три батареи Patriot, которые у них должны были заменить C-200, и еще два британских ЗРК Sky Sabre (CAMM-ER). На этом перечень современных средств ПВО в Польше исчерпывается. Еще у них остается 15 старых С-125, ведь часть из них они нам отдали", – объяснил в разговоре с изданием эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский.

В Румынии ситуация не лучше. Бухарест фактически имеет четыре системы Patriot, добавил собеседник, но только одна из них в строю, три других – в процессе освоения личным составом. Плюс есть десяток комплексов Hawk, защищающих румынскую столицу. Еще у них на бумаге числится еще около пяти старых советских ЗРК С-75, уточнил Киричевский.

У Словакии на вооружении есть только собственные советские комплексы, а Венгрия в конце 2023 года получила первые установки NASAMS. И доподлинно неизвестно, согласились ли они присоединиться к защите украинских территорий, учитывая позицию нынешних правительств этих стран.

У соседей Украины есть несколько батарей Patriot, которые они могли бы расположить на границе (фото: GettyImages)

"Получается даже так, что привлечение расчетов стран НАТО для сбивания российских ракет с теми мощностями, которые есть у наших соседей, может и ничем не помочь. Но все равно этого нужно добиваться. Потому что, насколько я понимаю, такую опцию, когда подразделения стран НАТО будут сбивать российские ракеты с нашей территории, никто не отвергал, но и никто активно не обсуждает", – добавил Киричевский.

В теории свои системы ПВО/ПРО на границе могли бы разместить и другие страны блока – не только украинские соседи. Однако у такого решения все равно будут свои нюансы.

"Если предположить, что страны НАТО действительно решат закрыть небо над Украиной, то у них будут ограничены технические возможности, чтобы это сделать. Их средства смогут закрыть только часть областей на Западе Украины – это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области. И все равно там смогут прикрыть только приграничные территории. Это, по моему мнению, единственный вариант", – считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Дальность действия системы Patriot против крылатых ракет, БПЛА или самолетов – до 160 км. То есть с этого ЗРК на расстоянии 140-160 км от границы можно поразить цель врага.

"Но есть ли у нас проблемы с поражением крылатых ракет или "шахедов"? Мы их сбиваем с вероятностью 80-100%. То есть большинство целей мы поражаем, и этот показатель выше, чем по нормативам, которые есть при расчетах "натовских" стандартов. Главная наша проблема – это защита от баллистики. Если определенный участок не защищает Patriot, SAMP/T или израильская система Праща Давида, то эти баллистические ракеты прилетают и поражают цели", – отметил авиационный эксперт Константин Криволап.

Зенитные ракеты к Patriot – MSE, предназначенные для борьбы с баллистикой, имеют меньшую дальность действия – максимум 40 километров. Это сильно сужает защитные возможности этих комплексов при их размещении на границе.

"Даже если мы действительно нашпигуем линию границы этими западными комплексами, то они смогут защитить от баллистики только Яворовский полигон. Других объектов, которые смогут защитить в этой зоне комплексы наших партнеров, нет: ни Львов, ни Стрый, ни Ивано-Франковск" , – уточнил Криволап.

Такое решение – исключительно гипотетически – может быть эффективным только в том случае, если члены Альянса решат полностью взять на себя защиту украинских территорий от крылатых ракет в 160-километровой зоне от западных границ. При этом дополнительное прикрытие от такого типа ракет могут обеспечить и западные истребители из авиапарка наших партнеров, которые будут действовать из приграничья. Они тоже могут бороться только с крылатыми ракетами или БПЛА. В то же время украинское командование может переместить собственные комплексы из западных областей на другие, менее защищенные территории.

Другой путь – партнеры размещают свои комплексы и зенитно-ракетные подразделения непосредственно на украинской территории и будут сбивать российские ракеты или БПЛА в нашем воздушном пространстве. Это будет исключительно защита: они не будут убивать российских пилотов и это не должно рассматриваться как агрессия против России, чего так боится коллективный Запад. Однако у такого решения, вероятно, будет еще меньше сторонников среди членов Альянса.

"Если бы такая операция и состоялась, то, вероятно, ее проводили бы с территории стран Альянса, что тоже технически возможно, учитывая радиус действия систем ПВО. Однако для того чтобы это произошло, также необходимо договориться с Киевом о возможных убытках и жертвах, которые могут быть вызваны в результате действий сил НАТО", – рассказал РБК-Украина эксперт по вопросам безопасности, главный редактор польско-украинского портала polukr.net Дариуш Матерняк.

Он добавил, что с такой же проблемой сталкивается и Польша, когда российские ракеты нарушают ее воздушное пространство. В теории она может сбивать такие ракеты. Однако, если они не представляют прямой угрозы для Польши, то их не сбивают, поскольку нет гарантии, что это не повлечет за собой разрушений и жертв по ту или иную сторону границы, говорит Матерняк.

На самом же деле основная преграда в закрытии неба над Украиной лежит даже не в технической, а исключительно в политической плоскости. На Западе все еще опасаются, что любой их шаг может трактоваться Москвой как эскалация и втягивание в войну.

"С одной стороны, в этом решении нет технических препятствий, а с другой – это исключительно политическое решение, которое должно быть принято не поляками, не западными партнерами, а исключительно одним человеком – Джозефом Байденом. ЗРК Patriot – это системы американской разработки, потому именно США может дать разрешение на его использование", - рассказал Криволап.

То же, например, касается использования истребителей F-16 или систем NASAMS, являющихся разработками США. Похожей позиции придерживается и Германия, которая поставщик на мировой рынок ЗРК IRIS-T.

Почему Запад сомневается в разрешении наносить удары по России

Каждый раз, когда США или другие союзники Украины передавали дальнобойное вооружение, по умолчанию считалось, что его можно использовать только в пределах украинских территорий. По всей вероятности, такие предупреждения и условия звучали во время непубличных переговоров о получении оружия.

После того, как россияне открыли новый фронт на Северо-востоке, такие "правила игры" начали слишком сковывать Силы обороны. Весь тыл оккупационных войск, ведущих наступление на севере Харьковщины, находится на территории России. И украинская армия, по сути, не могла наносить поражения по складам, местам расположения войск, резервам и скоплению техники, чтобы остановить и отвергнуть врага. Мотивы нерешительности Запада были такими же, как в случае с закрытием неба – опасения эскалации и прямого вовлечения в войну с Россией.

До начала российского наступления в Харьковской области многие страны, в том числе США, не разрешали использовать свое оружие и ракеты для ударов по России (фото: army.mil)

"Отдельные страны НАТО имеют разные подходы к этому вопросу, поскольку они по-разному оценивают действия России и в большей или меньшей степени боятся потенциальных последствий, что также связано с различными типами оружия, которые они предоставляют Украине: безусловно, наибольшие возможности для потенциального поражения цели в глубине территории РФ снабжаются оружием из США, поэтому наибольшая осторожность с американской стороны. Ситуацию могут изменить гуманитарные причины, как в случае с ситуацией вокруг Харькова", – считает Матерняк.

По мнению Киричевского, все эти формальные разрешения и запреты могут на самом деле предусматривать даже не использование западного оружия, а прежде всего – информацию. Ведь каков смысл запускать ATACMS по территории России, не зная куда? Более года назад издание The Washington Post уже писало, что для подавляющего большинства ударов из западных ракетных систем по российским объектам Украина получает координаты или их подтверждение от США и союзников.

"Если внимательно вслушаться, о чем говорят наши официальные лица и как отвечают американцы, то вопрос стоит на самом деле не в политическом разрешении. А в том, что мы просим обеспечить регулярный переток разведданных, то есть чтобы эти данные поступали в режиме 24/7. По аналогии со снарядным голодом у нас есть голод данных. Поэтому, судя по всему, мы просим не о формальном разрешении бить американскими ракетами по территории РФ, а именно о данных о российских объектах, по которым мы могли бы нанести удары", – говорит собеседник.

Публично уже более десятка стран подтвердили, что разрешают использовать свое оружие для ударов по России. В их числе Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Дания, Чехия, Канада. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина вправе наносить удары по военным объектам на территории РФ. Его страна еще год назад начала передавать нам дальнобойные ракеты Storm Shadow. Однако, по словам Владимира Зеленского, стопроцентного разрешения от Великобритании еще не было. В конце концов, неизвестно, на какие именно российские территории распространяется разрешение Франции, которые тоже предоставили Украине свою версию ракет Storm Shadow – Scalp.

Последними согласие на использование своего оружия на территории России озвучили в США и Германии. Хотя, несмотря на официальные заявления, в американском "да" есть свои условия. Западные СМИ написали, что Вашингтон разрешил использовать артиллерию и запускать ракеты малой дальности с пусковых установок HIMARS по военным объектам на российской территории. Но запрет на запуски ракет большей дальности ATACMS сохраняется. Фактически это сужает географию применения этих средств – Силы обороны смогут использовать их только за северными границами – рядом с Харьковщиной, Сумщиной и Черниговщиной.

В то же время, некоторые зарубежные СМИ написали, что разрешение США распространяется исключительно на российские районы, граничащие с Харьковской областью. Это в комментарии The Guardian подтвердили и в администрации украинского президента. Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что "хочет увидеть на практике", как это будет происходить. Но, по его словам, этого недостаточно.

До сих пор был ряд стран, которые, напротив, выступали против ударов по России. Это, например, Италия, нечеткой оставалась позиция Испании. Можно предположить, что после согласия Вашингтона эти страны, как Германия, тоже скорректируют свою позицию. Фактически ограниченное разрешение от США демонстрирует, что там все еще осторожно относятся к России и очень своеобразно намечают себе красные линии, которые можно и нельзя перейти.

При подготовке материала использовались публикации The Washington Post, The Guardian, The Wall Street Journal, комментарии экспертов Александра Коваленко, Ивана Киричевского, Константина Криволапа и Дариуша Матерняка.