Почему вы не понимаете, что чувствуете: 5 шагов к эмоциональной грамотности от психолога

Многие люди во взрослом возрасте не могут ответить на простой вопрос: "Что я сейчас чувствую?". И дело не в равнодушии или психических проблемах, а в том, что нас годами приучали приглушать свои чувства вместо того, чтобы их проживать.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала семейный психолог Анна Богомолец.
"В последние годы большинство из нас живет на внутреннем автопилоте. Мы держимся, выполняем обязанности, поддерживаем других. Но часто в этом ежедневном "держании" теряем главное - контакт с собой", - говорит психолог.
По ее словам, нас не учили слушать себя - только сдерживать эмоции. С детства мы слышали фразы типа: "не плачь", "не злись", "будь сильным". В результате многие взрослые не понимают, что с ними происходит, и не знают, как себе помочь.
"Эмоциональная грамотность - это не про контроль, а про сознательность", - объясняет Анна Богомолец.
Это умение идентифицировать свои чувства, называть их, понимать их источник.
"Это о честности с собой, а не о слабости. Чувствовать - не значит быть слабым. Это значит - быть живым", - добавляет психолог.
Главное - начать с честности с собой
"Это не быстрый процесс. Но каждый шаг - инвестиция в себя. И что самое важное - начать можно в любой момент, когда решишь не убегать от себя, а стать себе другом", - подытоживает Анна Богомолец.
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