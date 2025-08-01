RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Почему вы не понимаете, что чувствуете: 5 шагов к эмоциональной грамотности от психолога

Как развить в себе эмоциональную грамотность (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Многие люди во взрослом возрасте не могут ответить на простой вопрос: "Что я сейчас чувствую?". И дело не в равнодушии или психических проблемах, а в том, что нас годами приучали приглушать свои чувства вместо того, чтобы их проживать.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала семейный психолог Анна Богомолец.

Почему мы не умеем слушать себя

"В последние годы большинство из нас живет на внутреннем автопилоте. Мы держимся, выполняем обязанности, поддерживаем других. Но часто в этом ежедневном "держании" теряем главное - контакт с собой", - говорит психолог.

По ее словам, нас не учили слушать себя - только сдерживать эмоции. С детства мы слышали фразы типа: "не плачь", "не злись", "будь сильным". В результате многие взрослые не понимают, что с ними происходит, и не знают, как себе помочь.

Что такое эмоциональная грамотность

"Эмоциональная грамотность - это не про контроль, а про сознательность", - объясняет Анна Богомолец.

Это умение идентифицировать свои чувства, называть их, понимать их источник.

"Это о честности с собой, а не о слабости. Чувствовать - не значит быть слабым. Это значит - быть живым", - добавляет психолог.

Как развивать эмоциональную грамотность

  • Останавливаться на несколько минут в день. Не, чтобы сделать еще что-то полезное, а чтобы прислушиваться к себе: где в теле напряжение, что я чувствую прямо сейчас?
  • Научиться называть эмоции. Не "мне плохо", а "я злюсь", "я боюсь", "мне грустно", "я разочарован". Это уже формирует внутренний порядок.
  • Не оценивать себя за чувства. Все эмоции имеют право на существование.
  • Искать поддержку. Разговоры с теми, кто умеет слышать, помогают увидеть себя со стороны.
  • Записывать свои переживания. Дневник - простой способ структурировать хаос эмоций и мыслей.

Главное - начать с честности с собой

"Это не быстрый процесс. Но каждый шаг - инвестиция в себя. И что самое важное - начать можно в любой момент, когда решишь не убегать от себя, а стать себе другом", - подытоживает Анна Богомолец.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы