Почему вы не понимаете, что чувствуете: 5 шагов к эмоциональной грамотности от психолога

Почему мы не умеем слушать себя

"В последние годы большинство из нас живет на внутреннем автопилоте. Мы держимся, выполняем обязанности, поддерживаем других. Но часто в этом ежедневном "держании" теряем главное - контакт с собой", - говорит психолог.

По ее словам, нас не учили слушать себя - только сдерживать эмоции. С детства мы слышали фразы типа: "не плачь", "не злись", "будь сильным". В результате многие взрослые не понимают, что с ними происходит, и не знают, как себе помочь.

Что такое эмоциональная грамотность

"Эмоциональная грамотность - это не про контроль, а про сознательность", - объясняет Анна Богомолец.

Это умение идентифицировать свои чувства, называть их, понимать их источник.

"Это о честности с собой, а не о слабости. Чувствовать - не значит быть слабым. Это значит - быть живым", - добавляет психолог.

Как развивать эмоциональную грамотность

Останавливаться на несколько минут в день. Не, чтобы сделать еще что-то полезное, а чтобы прислушиваться к себе: где в теле напряжение, что я чувствую прямо сейчас?

Не, чтобы сделать еще что-то полезное, а чтобы прислушиваться к себе: где в теле напряжение, что я чувствую прямо сейчас? Научиться называть эмоции. Не "мне плохо", а "я злюсь", "я боюсь", "мне грустно", "я разочарован". Это уже формирует внутренний порядок.

Не "мне плохо", а "я злюсь", "я боюсь", "мне грустно", "я разочарован". Это уже формирует внутренний порядок. Не оценивать себя за чувства. Все эмоции имеют право на существование.

Все эмоции имеют право на существование. Искать поддержку. Разговоры с теми, кто умеет слышать, помогают увидеть себя со стороны.

Разговоры с теми, кто умеет слышать, помогают увидеть себя со стороны. Записывать свои переживания. Дневник - простой способ структурировать хаос эмоций и мыслей.

Главное - начать с честности с собой

"Это не быстрый процесс. Но каждый шаг - инвестиция в себя. И что самое важное - начать можно в любой момент, когда решишь не убегать от себя, а стать себе другом", - подытоживает Анна Богомолец.