Почему учителя не могут оформить отсрочку через "Резерв+": объяснение Минобразования

Четверг 07 августа 2025 22:40
Почему учителя не могут оформить отсрочку через "Резерв+": объяснение Минобразования Фото: в Минобразования объяснили, почему чители не могут оформить отсрочку через "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" для учителей пока технически невозможно. Ведь сведения о работниках учреждений общего среднего образования не вносят в ЕГЭБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как отметили в ведомстве, в приложении "Резерв+" пока доступна функция оформления отсрочки для научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования и научных учреждений, сведения о которых содержатся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

В то же время в Минобразования отметили, что сведения о работниках учреждений общего среднего образования не вносят в ЕГЭБО. Это означает, что оформить отсрочку через приложение "Резерв+" для них пока технически невозможно.

Однако работники учреждений общего среднего образования, как и представители других категорий, могут оформить отсрочку в соответствии с определенными нормами законодательства.

Для этого нужно обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с полным пакетом документов.

"Резерв+"

Резерв+ - это мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины, для военнообязанных, призывников и резервистов. Оно позволяет обновить персональные данные, просматривать информацию из реестра "Оберіг" и получать электронный военно-учетный документ.

На днях в "Резерв+" появилась новая отсрочка от мобилизации. Речь об отсрочке для работников высшего и профобразования.

Также в "Резерв+" добавилась отсрочка для супружеской пары, в которой муж или жена имеют инвалидность I или II группы.

Минобразования Мобилизация в Украине Учитель Отсрочка
