Почему учителя не могут оформить отсрочку через "Резерв+": объяснение Минобразования

Оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" для учителей пока технически невозможно. Ведь сведения о работниках учреждений общего среднего образования не вносят в ЕГЭБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как отметили в ведомстве, в приложении "Резерв+" пока доступна функция оформления отсрочки для научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования и научных учреждений, сведения о которых содержатся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

В то же время в Минобразования отметили, что сведения о работниках учреждений общего среднего образования не вносят в ЕГЭБО. Это означает, что оформить отсрочку через приложение "Резерв+" для них пока технически невозможно.

Однако работники учреждений общего среднего образования, как и представители других категорий, могут оформить отсрочку в соответствии с определенными нормами законодательства.

Для этого нужно обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с полным пакетом документов.