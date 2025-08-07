Почему учителя не могут оформить отсрочку через "Резерв+": объяснение Минобразования
Оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" для учителей пока технически невозможно. Ведь сведения о работниках учреждений общего среднего образования не вносят в ЕГЭБО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Как отметили в ведомстве, в приложении "Резерв+" пока доступна функция оформления отсрочки для научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, профессионального предвысшего, профессионального образования и научных учреждений, сведения о которых содержатся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).
В то же время в Минобразования отметили, что сведения о работниках учреждений общего среднего образования не вносят в ЕГЭБО. Это означает, что оформить отсрочку через приложение "Резерв+" для них пока технически невозможно.
Однако работники учреждений общего среднего образования, как и представители других категорий, могут оформить отсрочку в соответствии с определенными нормами законодательства.
Для этого нужно обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с полным пакетом документов.
"Резерв+"
Резерв+ - это мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины, для военнообязанных, призывников и резервистов. Оно позволяет обновить персональные данные, просматривать информацию из реестра "Оберіг" и получать электронный военно-учетный документ.
На днях в "Резерв+" появилась новая отсрочка от мобилизации. Речь об отсрочке для работников высшего и профобразования.
Также в "Резерв+" добавилась отсрочка для супружеской пары, в которой муж или жена имеют инвалидность I или II группы.