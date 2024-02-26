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Почему украинским военным пришлось выйти из Ласточкино: мнения экспертов

Фото: эксперты объяснили, почему украинским военным пришлось выйти из Ласточкино (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Украинским военным сложно было продолжать удерживать поселок Ласточкино Донецкой области, поскольку населенный пункт разрушен и там уже негде было укрыться.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам Мусиенко, риски для украинских военных в районе Авдеевки образовались сразу после того, как россияне зашли в город. 

Он уточнил, что враг продолжает действовать на флангах со стороны Бердычей и Первомайского и двигался по центру. 

"Наши силы держат оборону, наносят максимальные потери, но Ласточкино было трудно удержать, потому что поселок разрушен огнем российских войск, и укрыться там особо негде", - добавил эксперт. 

Мусиенко также отметил, что в Ласточкино не было господствующих высот, и "превратить поселок в неприступную крепость не было времени". А россияне пользовались преимуществом по высотам, наступая из Авдеевки. 

"Ясно, что они это преимущество будут использовать. С учетом этого и вообще всего того, как складывается ситуация, решение отойти было абсолютно правильным", - рассказал он. 

В свою очередь Коваленко рассказал, что большая проблема сейчас состоит в отсутствии достаточного количества артиллерийских снарядов у украинских защитников. Без боеприпасов "почти невозможно держать даже самые надежные укрепления". 

"К тому же на Ласточкино идет прямая дорога из Авдеевки, трасса Т0542, поэтому можно сказать о том, что у россиян был прямой путь на поселок", - добавил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Выход из Ласточкино

Напомним, сегодня, 26 февраля, спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал о том, что украинские защитники вышли из поселка Ласточкино под Авдеевкой. 

Это было необходимо, чтобы наши военные организовали оборону западнее. 

Более детально о выходе из Ласточкино - в материале РБК-Украина

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