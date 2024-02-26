Чому українським військовим довелося вийти з Ласточкиного: думки експертів

За словами Мусієнка, ризики для українських військових у районі Авдіївки утворилися одразу після того, як росіяни зайшли до міста.

Він уточнив, що ворог продовжує діяти на флангах з боку Бердичів та Первомайського та рухався по центру.

"Наші сили тримають оборону, завдають максимальних втрат, але Ласточкине було важко утримати, тому що селище зруйноване вогнем російських військ, і сховатися там особливо ніде", - додав експерт.

Мусієнко також зазначив, що в Ласточкиному не було панівних висот, і "перетворити селище на неприступну фортецю не було часу". А росіяни мали перевагу по висотах, наступаючи з Авдіївки.

"Зрозуміло, що вони цю перевагу будуть використовувати. З урахуванням цього та взагалі всього того, як складається ситуація, рішення відійти було абсолютно правильним", - розповів він.

Коваленко розповів, що велика проблема зараз полягає у відсутності достатньої кількості артилерійських снарядів в українських захисників. Без боєприпасів "майже неможливо тримати навіть найнадійніші укріплення".

"До того ж на Ласточкине йде пряма дорога з Авдіївки, траса Т0542, тому можна сказати про те, що росіяни мали прямий шлях на селище", - додав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Вихід з Ласточкиного

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів про те, що українські захисники вийшли з селища Ласточкине під Авдіївкою.

Це було необхідно, щоб наші військові організували оборону на захід.

Більш детально про вихід з Ласточкиного - у матеріалі РБК-Україна.