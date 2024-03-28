Почему украинские беженцы возвращаются из-за границы: исследование

Портрет беженцев, принявших участие в опросе

Инициатива IMPACT с марта 2022 года проводит ежемесячный опрос людей, выехавших из Украины, чтобы изучить их перемещение, интеграцию и намерения вернуться. Сначала беженцев опрашивали по прибытии в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову. В последствии респондентов спрашивали также онлайн. Исследователи изучали, кто из беженцев возвращается домой и что их к этому побуждает.

В рамках 18 раунда исследования с 26 октября по 8 ноября 2023 года провели 2213 телефонных интервью с людьми, вернувшимися в Украину. Большинство из них (94%) были женщины. Всего в домохозяйствах респондентов доля взрослых женщин составляла 40%, мужчин 15%, а детей – 38%. Только 33% домохозяйств были без детей, а в каждой пятой семье был по крайней мере один человек с инвалидностью.

Большинство опрошенных беженцев были из регионов: город Киев (13%), Харьковская (12%), Днепропетровская (10%), Одесская (8%), Донецкая (7%), Николаевская (7%), Запорожская (7%) ), Киевская (6%) области.

Среди вернувшихся в Украину женщины составляли 39%, дети до 17 лет – 35%. В то время как доля мужчин среди вернувшихся домой после защиты за границей – 19%.

Фото: Беженцы в Берлине (gettyimages.com)

В 17% домохозяйств, которые вернулись, был человек с инвалидностью. В то же время среди тех, кто остался за границей, доля домохозяйств с человеком с инвалидностью выше – 21%.

Также исследователи отмечают, что среди беженцев, вернувшихся в Украину, 52% имели высшее образование (среди тех, кто оставался за границей, с высшим образовнием 48%).

Вероятность возвращения существенно зависит от выбора страны

По выводам исследователей, чаще всего хотят вернуться участники опроса, получившие защиту в соседних странах, в частности, в Польше. Более низкая вероятность возвращения беженцев из Германии и Чехии.

В Польше самый высокий процент вернувшихся в Украину – 49% опрошенных. Похожие показатели возвращения в Румынии (46% вернулись), Молдове (43% вернулись), Словакии (40% вернулись). Из Германии только 13% всех беженцев вернулись в Украину, из Чехии – 17%.

Это можно объяснить географической близостью, родственными связями, сходством культуры. Или разной политикой принимающих стран, что влияет на беженцев.

Еще одной предпосылкой для возвращения беженцев в Украину является вид жилья и уровень доходов за рубежом. Чаще всего принимают решение вернуться беженцы с меньшими доходами и живущие во временном жилье. В то же время чаще всего в принимающих странах остаются беженцы, проживающие в арендованном жилье или жилье, предоставленном государством.

Фото: Беженцы в Словакии (gettyimages.com)

Люди, которые вернулись в Украину, реже имели работу за границей (28%) по сравнению с теми, кто остался беженцами (45%). Среди работавших в Украине удаленно или ухаживающих за маленькими детьми вернулись 17% по сравнению с 9% тех, кто решил остаться в принимающей стране.

Еще один из факторов – знание языка страны убежища. Половина вернувшихся в Украину указали на плохое знание языка.

Что побуждает беженцев возвращаться: ответы людей

Половина людей возвращаются из-за границы в населенные пункты, где они не всегда чувствуют себя в безопасности (53%). Среди факторов, побуждавших их вернуться домой, названы следующие:

желание воссоединиться со своими родными – 49%;

тоска по дому – 35%;

возвращение на довоенное рабочее место – 15%;

невозможность найти работу – 11%;

чувство безопасности – 11%;

отсутствие жилья за границей – 9%;

посещение школы в Украине – 7%;

доступ к медицинской помощи – 6%.

Большинство (82%) беженцев вернулись в регионы, где они проживали до войны. Из них 90% – в собственное жилье. Больше всего украинцев вернулись в западные и северные области, меньше всего – в южные и восточные.