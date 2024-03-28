Чому українські біженці повертаються з-за кордону: дослідження

Українські біженці повертаються з-за кордону з різних причин. Найчастіше – з емоційних, але є й інші важливі чинники.
Як вибір країни та рівень доходів українців впливає їхнє на рішення повернутися до України, РБК-Україна розповідає з посиланням на reliefweb.int.
Ініціатива IMPACT з березня 2022 року проводить щомісячне опитування людей, які виїхали з України, щоб вивчити їхнє переміщення, інтеграцію та наміри повернутися. Спершу біженців опитували після прибуття до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Згодом респондентів запитували також онлайн. Дослідники вивчали, хто з біженців повертається додому та що їх до цього спонукає.
В рамках 18 раунду дослідження з 26 жовтня по 8 листопада 2023 року провели 2 213 телефонних інтерв’ю з людьми, що повернулися до України. Більшість із них (94%) були жінки. Загалом у допомогосподарствах респондентів частка дорослих жінок складала 40%, чоловіків 15%, а дітей – 38%. Лише 33% домогосподарств були без дітей, а у кожній п'ятій родині була принаймні одна людина з інвалідністю.
Більшість опитаних біженців були з таких регіонів: місто Київ (13%), Харківська (12%), Дніпропетровська (10%), Одеська (8%), Донецька (7%), Миколаївська (7%), Запорізька (7%), Київська (6%) області.
Серед тих, хто повернулися в Україну, жінки складали 39%, діти до 17 років – 35%. Тоді як частка чоловіків серед тих, хто повернувся додому після захисту за кордоном – 19%.
Фото: Біженці у Берліні (gettyimages.com)
У 17% домогосподарств, які повернулися, була людина з інвалідністю. Водночас серед тих, хто залишився за кордоном, частка домогосподарств із людиною з інвалідністю вища – 21%.
Також дослідники відзначають, що серед біженців, які повернулися до України, 52% мали вищу освіту (серед тих, хто залишався за кордоном, з вищою освітою 48%).
За висновками дослідників, найчастіше хочуть повернутися учасники опитування, які отримали захист у сусідніх країнах, зокрема, у Польщі. Нижча ймовірність повернення біженців із Німеччини та Чехії.
У Польщі найвищий відсоток людей, які повернулися до України – 49% опитаних. Схожі показники повернення у Румунії (46% повернулись), Молдові (43% повернулись), Словаччині (40% повернулись). Із Німеччини лише 13% усіх біженців повернулися в Україну, із Чехії – 17%.
Це можна пояснити географічною близькістю, родинними зв’язками, схожістю культури. Або різною політикою приймаючих країн, що впливає на біженців.
Ще однією передумовою для повернення біженців в Україну є вид житла та рівень доходів за кордоном. Найчастіше приймають рішення повернутися біженці із меншими доходами, та ті, хто живуть у тимчасовому житлі. Водночас найчастіше у приймаючих країнах залишаються біженці, які живуть в орендованому житлі чи житлі, яке надала держава.
Люди, які повернулися до України, рідше мали роботу за кордоном (28%) порівняно з тими, хто залишився біженцями (45%). Серед тих, хто працював в Україні віддалено чи доглядали за малими дітьми, повернулися 17% порівняно з 9% тих, хто вирішив залишитися у приймаючій країні.
Ще один з чинників – знання мови країни прихистку. Половина тих, хто повернуся до України, вказали на погане знання мови.
Половина людей повертаються з-за кордону у населені пункти, де вони не завжди почуваються у безпеці (53%). Серед чинників, які їх спонукали повернутися додому, названі такі:
Більшість (82%) біженців повернулися у регіони, де вони проживали до війни. Із них 90% – у власне житло. Найбільше українців повернулися до західних та північних областей, найменше – до південних та східних.
Нагадаємо, ми писали, скільки біженців хочуть повернутися додому через два роки війни. В ООН провели масштабне дослідження.
Також ми розповідали, із яких країн масово виїжджають українські біженці.Найбільше українців їдуть із Польщі, Естонії та Франції.
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