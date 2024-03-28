Чому українські біженці повертаються з-за кордону: дослідження

Портрет біженців, які взяли участь в опитуванні

Ініціатива IMPACT з березня 2022 року проводить щомісячне опитування людей, які виїхали з України, щоб вивчити їхнє переміщення, інтеграцію та наміри повернутися. Спершу біженців опитували після прибуття до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Згодом респондентів запитували також онлайн. Дослідники вивчали, хто з біженців повертається додому та що їх до цього спонукає.

В рамках 18 раунду дослідження з 26 жовтня по 8 листопада 2023 року провели 2 213 телефонних інтерв’ю з людьми, що повернулися до України. Більшість із них (94%) були жінки. Загалом у допомогосподарствах респондентів частка дорослих жінок складала 40%, чоловіків 15%, а дітей – 38%. Лише 33% домогосподарств були без дітей, а у кожній п'ятій родині була принаймні одна людина з інвалідністю.

Більшість опитаних біженців були з таких регіонів: місто Київ (13%), Харківська (12%), Дніпропетровська (10%), Одеська (8%), Донецька (7%), Миколаївська (7%), Запорізька (7%), Київська (6%) області.

Серед тих, хто повернулися в Україну, жінки складали 39%, діти до 17 років – 35%. Тоді як частка чоловіків серед тих, хто повернувся додому після захисту за кордоном – 19%.

Фото: Біженці у Берліні (gettyimages.com)

У 17% домогосподарств, які повернулися, була людина з інвалідністю. Водночас серед тих, хто залишився за кордоном, частка домогосподарств із людиною з інвалідністю вища – 21%.

Також дослідники відзначають, що серед біженців, які повернулися до України, 52% мали вищу освіту (серед тих, хто залишався за кордоном, з вищою освітою 48%).

Ймовірність повернення суттєво залежить від вибору країни

За висновками дослідників, найчастіше хочуть повернутися учасники опитування, які отримали захист у сусідніх країнах, зокрема, у Польщі. Нижча ймовірність повернення біженців із Німеччини та Чехії.

У Польщі найвищий відсоток людей, які повернулися до України – 49% опитаних. Схожі показники повернення у Румунії (46% повернулись), Молдові (43% повернулись), Словаччині (40% повернулись). Із Німеччини лише 13% усіх біженців повернулися в Україну, із Чехії – 17%.

Це можна пояснити географічною близькістю, родинними зв’язками, схожістю культури. Або різною політикою приймаючих країн, що впливає на біженців.

Ще однією передумовою для повернення біженців в Україну є вид житла та рівень доходів за кордоном. Найчастіше приймають рішення повернутися біженці із меншими доходами, та ті, хто живуть у тимчасовому житлі. Водночас найчастіше у приймаючих країнах залишаються біженці, які живуть в орендованому житлі чи житлі, яке надала держава.

Фото: Біженці у Словаччині (gettyimages.com)

Люди, які повернулися до України, рідше мали роботу за кордоном (28%) порівняно з тими, хто залишився біженцями (45%). Серед тих, хто працював в Україні віддалено чи доглядали за малими дітьми, повернулися 17% порівняно з 9% тих, хто вирішив залишитися у приймаючій країні.

Ще один з чинників – знання мови країни прихистку. Половина тих, хто повернуся до України, вказали на погане знання мови.

Що спонукає біженців повертатися: відповіді людей

Половина людей повертаються з-за кордону у населені пункти, де вони не завжди почуваються у безпеці (53%). Серед чинників, які їх спонукали повернутися додому, названі такі:

бажання возз’єднатися зі своїми рідними – 49%;

туга за домом – 35%;

повернення на довоєнне робоче місце – 15%;

неможливість знайти роботу – 11%;

відчуття безпеки – 11%;

відсутність житла за кордоном – 9%;

відвідування школи в Україні – 7%;

доступ до медичної допомоги – 6%.

Більшість (82%) біженців повернулися у регіони, де вони проживали до війни. Із них 90% – у власне житло. Найбільше українців повернулися до західних та північних областей, найменше – до південних та східних.