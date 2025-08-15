ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Почему украинское вино не может стоить 70 гривен: объяснение экспертов винного бренда Villa UA

Пятница 15 августа 2025 10:05 promo
UA EN RU
Почему украинское вино не может стоить 70 гривен: объяснение экспертов винного бренда Villa UA Фото: почему украинское вино не может стоить 70 гривен (пресс-служба Villa UA)
Автор: Илона Свиридова

Пить вино - часть европейской культуры потребления, где бокал вина - не о пьянстве, а о вкусе, атмосфере, традиции. Оно сопровождает ужины, разговоры, праздники, это все об эстетике жизни, об уважении к процессу и продукту, а еще уважение к себе, если ты выбираешь качество. И когда вы видите на полке бутылку с надписью "Вино" за 70 гривен, стоит спросить себя: вообще это может быть?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экспертов винного бренда Villa UA.

1. Себестоимость винограда

Качественный виноград для виноделия - не тот, что выращивается для еды. Это специальные сорта, требующие ухода, обработки от болезней, правильного сбора вручную и ограниченного урожая с гектара. Только расходы на выращивание винограда уже превышают 25-35 грн за литр будущего вина. И это без переработки, тары и налогов.

2. Виноделие - это технология и время

Процесс брожения, выдержки, фильтрации, стабилизации - это не простая операция. Хорошее вино не изготавливается за три дня. Оно созревает. Иногда - в бочках, иногда - в резервуарах. Все это требует оборудования, специалистов и времени.

3. Тара, упаковка, логистика

Стеклянная бутылка, пробка (или винтовая пробка), этикетка, акцизная марка, коробка для транспортировки, доставка - все это добавляет еще минимум 30-40 грн к стоимости единицы продукции.

Почему украинское вино не может стоить 70 гривен: объяснение экспертов винного бренда Villa UA

4. налоги и акциз

Производство алкоголя в Украине облагается немалыми налогами - НДС, акцизный сбор, лицензии на производство и реализацию. Стоимость только акцизной марки составляет несколько гривен, а сумма налогов может достигать 20-30% от общей цены.

5 Маркетинг и розничная наценка.

Чтобы продукт попал в супермаркет или магазин, винодел платит маркетинговые сборы, участвует в акциях, а также оставляет часть дохода ритейлеру. Часто - это еще 30-50% от цены на полке. Так что же это за вино за 70 грн?

6. Настоящее украинское вино - о качестве, а не о демпинге

Украинские виноделы уже доказали, что могут создавать продукцию, которая получает награды на международных конкурсах. Но настоящее вино не может стоить дешевле бутылки воды. Качество имеет свою цену. И 70 гривен - это не цена вина, это цена иллюзии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия