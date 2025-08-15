ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чому українське вино не може коштувати 70 гривень: пояснення експертів винного бренду Villa UA

П'ятниця 15 серпня 2025 10:05 promo
UA EN RU
Чому українське вино не може коштувати 70 гривень: пояснення експертів винного бренду Villa UA Фото: чому українське вино не може коштувати 70 гривень (прес-служба Villa UA)
Автор: Ілона Свиридова

Пити вино - частина європейської культури споживання, де келих вина - не про пиятику, а про смак, атмосферу, традицію. Воно супроводжує вечері, розмови, свята, це все про естетику життя, про повагу до процесу та продукту, а ще повагу до себе, якщо ти вибираєш якість. І коли ви бачите на полиці пляшку з написом "Вино" за 70 гривень, варто запитати себе: чи взагалі це може бути?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертів винного бренду Villa UA.

1. Собівартість винограду

Якісний виноград для виноробства - не той, що вирощується для їжі. Це спеціальні сорти, які потребують догляду, обробки від хвороб, правильного збору вручну та обмеженого врожаю з гектара. Тільки витрати на вирощування винограду вже перевищують 25–35 грн за літр майбутнього вина. І це без переробки, тари та податків.

2. Виноробство - це технологія і час

Процес бродіння, витримки, фільтрації, стабілізації - це не проста операція. Хороше вино не виготовляється за три дні. Воно дозріває. Іноді - в бочках, іноді - в резервуарах. Все це вимагає обладнання, фахівців і часу.

3. Тара, упаковка, логістика

Скляна пляшка, корок (або гвинтова пробка), етикетка, акцизна марка, коробка для транспортування, доставка - усе це додає ще щонайменше 30–40 грн до вартості одиниці продукції.

Чому українське вино не може коштувати 70 гривень: пояснення експертів винного бренду Villa UA

4. Податки і акциз

Виробництво алкоголю в Україні обкладається чималими податками - ПДВ, акцизний збір, ліцензії на виробництво та реалізацію. Вартість лише акцизної марки складає кілька гривень, а сума податків може сягати 20–30% від загальної ціни.

5. Маркетинг та роздрібна націнка

Щоб продукт потрапив у супермаркет або магазин, винороб сплачує маркетингові збори, бере участь в акціях, а також залишає частину доходу ритейлеру. Часто - це ще 30–50% від ціни на полиці. Тож що ж це за вино за 70 грн?

6. Справжнє українське вино - про якість, а не про демпінг

Українські винороби вже довели, що можуть створювати продукцію, яка отримує нагороди на міжнародних конкурсах. Але справжнє вино не може коштувати дешевше пляшки води. Якість має свою ціну. І 70 гривень - це не ціна вина, це ціна ілюзії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія