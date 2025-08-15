Чому українське вино не може коштувати 70 гривень: пояснення експертів винного бренду Villa UA

Пити вино - частина європейської культури споживання, де келих вина - не про пиятику, а про смак, атмосферу, традицію. Воно супроводжує вечері, розмови, свята, це все про естетику життя, про повагу до процесу та продукту, а ще повагу до себе, якщо ти вибираєш якість. І коли ви бачите на полиці пляшку з написом "Вино" за 70 гривень, варто запитати себе: чи взагалі це може бути?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертів винного бренду Villa UA .

1. Собівартість винограду

Якісний виноград для виноробства - не той, що вирощується для їжі. Це спеціальні сорти, які потребують догляду, обробки від хвороб, правильного збору вручну та обмеженого врожаю з гектара. Тільки витрати на вирощування винограду вже перевищують 25–35 грн за літр майбутнього вина. І це без переробки, тари та податків.

2. Виноробство - це технологія і час

Процес бродіння, витримки, фільтрації, стабілізації - це не проста операція. Хороше вино не виготовляється за три дні. Воно дозріває. Іноді - в бочках, іноді - в резервуарах. Все це вимагає обладнання, фахівців і часу.

3. Тара, упаковка, логістика

Скляна пляшка, корок (або гвинтова пробка), етикетка, акцизна марка, коробка для транспортування, доставка - усе це додає ще щонайменше 30–40 грн до вартості одиниці продукції.

4. Податки і акциз

Виробництво алкоголю в Україні обкладається чималими податками - ПДВ, акцизний збір, ліцензії на виробництво та реалізацію. Вартість лише акцизної марки складає кілька гривень, а сума податків може сягати 20–30% від загальної ціни.

5. Маркетинг та роздрібна націнка

Щоб продукт потрапив у супермаркет або магазин, винороб сплачує маркетингові збори, бере участь в акціях, а також залишає частину доходу ритейлеру. Часто - це ще 30–50% від ціни на полиці. Тож що ж це за вино за 70 грн?

6. Справжнє українське вино - про якість, а не про демпінг

Українські винороби вже довели, що можуть створювати продукцію, яка отримує нагороди на міжнародних конкурсах. Але справжнє вино не може коштувати дешевше пляшки води. Якість має свою ціну. І 70 гривень - це не ціна вина, це ціна ілюзії.