Почему в Украине горят торфяники и как на это влияет война: объяснение Минокружения

Недавно в Украине снова зафиксировали возгорание торфяников, что повлекло за собой значительное загрязнение воздуха. В один из дней Киев даже возглавил мировой рейтинг по уровню загрязнения .

Об этом в интервью рассказала первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко.

Масштабы проблемы

Замминистра говорит, что причинами таких пожаров являются как пересушка торфяников из-за отсутствия дождей, так и поджоги сухой растительности, взрывы во время боевых действий и лесные пожары. Устранить такие возгорания крайне сложно из-за длительного тления торфа под землей.

Дым от пожаров распространяется на большие площади, загрязняя воздух токсичными веществами, что угрожает здоровью людей.

"Дым поднимается вверх, и это все переносится на очень большие площади. Если продукты горения скапливаются в воздухе в городах, мы чувствуем тот запах, и это все влияет на наше здоровье. При таких пожарах вред для здоровья человека значительно больше, поскольку выделяются токсичные вещества, как оксид и диоксид углерода, мелкодисперсная пыль, летучие органические соединения", – отмечает Елена Крамаренко.

Как решить проблему

В Минокружении говорят, что для решения проблемы необходимо восстанавливать природное состояние торфяников, в частности заводить их. Один из перспективных путей – принятие законопроекта № 4461 о Изумрудной сети Украины, что будет способствовать охране природных видов и экосистем.

"Ее создали в рамках Бернской конвенции, а разрабатывал ее Совет Европы для охраны дикой природы и природных сред обитания на европейском континенте и за пределами ЕС", – отмечает чиновница.

По ее словам, после присоединения к ЕС, Украина получит финансирование на восстановление экосистем, а сейчас одним из ключевых решений является рациональное использование водных ресурсов и поддержание уровня грунтовых вод.