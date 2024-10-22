Почему в Украине горят торфяники и как на это влияет война: объяснение Минокружения
Недавно в Украине снова зафиксировали возгорание торфяников, что повлекло за собой значительное загрязнение воздуха. В один из дней Киев даже возглавил мировой рейтинг по уровню загрязнения.
Об этом в интервью рассказала первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко.
Масштабы проблемы
Замминистра говорит, что причинами таких пожаров являются как пересушка торфяников из-за отсутствия дождей, так и поджоги сухой растительности, взрывы во время боевых действий и лесные пожары. Устранить такие возгорания крайне сложно из-за длительного тления торфа под землей.
Дым от пожаров распространяется на большие площади, загрязняя воздух токсичными веществами, что угрожает здоровью людей.
"Дым поднимается вверх, и это все переносится на очень большие площади. Если продукты горения скапливаются в воздухе в городах, мы чувствуем тот запах, и это все влияет на наше здоровье. При таких пожарах вред для здоровья человека значительно больше, поскольку выделяются токсичные вещества, как оксид и диоксид углерода, мелкодисперсная пыль, летучие органические соединения", – отмечает Елена Крамаренко.
Как решить проблему
В Минокружении говорят, что для решения проблемы необходимо восстанавливать природное состояние торфяников, в частности заводить их. Один из перспективных путей – принятие законопроекта № 4461 о Изумрудной сети Украины, что будет способствовать охране природных видов и экосистем.
"Ее создали в рамках Бернской конвенции, а разрабатывал ее Совет Европы для охраны дикой природы и природных сред обитания на европейском континенте и за пределами ЕС", – отмечает чиновница.
По ее словам, после присоединения к ЕС, Украина получит финансирование на восстановление экосистем, а сейчас одним из ключевых решений является рациональное использование водных ресурсов и поддержание уровня грунтовых вод.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что окружающая среда Украины становится "невидимой жертвой" войны, и последствия этого будут ощутимы в течение следующих лет. По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано по меньшей мере 5531 случай негативного влияния на природу. В результате боевых действий уничтожаются леса, загрязняются водные ресурсы и почвы токсичными веществами. Уже пострадали более 5 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Общая сумма экологического ущерба оценивается в 2,562 триллиона гривен.
Также мы писали, что в Украине регулярно фиксируют масштабные пожары, для ликвидации которых привлекают большое количество людей и специальной техники. Возникают они не только из-за природных и человеческих факторов, но и из-за умышленных действий страны-агрессора.
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