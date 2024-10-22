Чому в Україні горять торфовища і як на це впливає війна: пояснення Міндовкілля

Нещодавно в Україні знову зафіксували загоряння торфовищ, що спричинило значне забруднення повітря. В один із днів Київ навіть очолив світовий рейтинг за рівнем забруднення .

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.

Масштаби проблеми

Заступниця міністра говорить, що причинами таких пожеж є як пересушення торфовищ через відсутність дощів, так і підпали сухої рослинності, вибухи під час бойових дій та лісові пожежі. Ліквідувати такі загоряння вкрай складно через тривале тління торфу під землею.

Дим від пожеж поширюється на великі площі, забруднюючи повітря токсичними речовинами, що загрожує здоров'ю людей.

"Дим піднімається вгору, і це все переноситься на дуже великі площі. Якщо продукти горіння скупчуються в повітрі у містах, ми відчуваємо той запах, і це все впливає на наше здоров'я. При таких пожежах шкода для здоров'я людини значно більша, оскільки виділяються токсичні речовини, як оксид і діоксид вуглецю, дрібнодисперсний пил, леткі органічні сполуки", – зазначає Олена Крамаренко.

Як вирішити проблему

У Міндовкілля говорять, що для вирішення проблеми необхідно відновлювати природний стан торфовищ, зокрема заводнювати їх. Один із перспективних шляхів – прийняття законопроєкту № 4461 про Смарагдову мережу України, що сприятиме охороні природних видів та екосистем.

"Її створили в рамках Бернської конвенції, а розробляла її Рада Європи для охорони дикої природи і природних середовищ існування на європейському континенті і поза межами ЄС", – зазначає чиновниця.

За її словами, після приєднання до ЄС Україна отримає фінансування на відновлення екосистем, а зараз одним із ключових рішень є раціональне використання водних ресурсів та підтримання рівня ґрунтових вод.