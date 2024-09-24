Диверсанты или человеческий фактор? Почему Украину охватили лесные пожары

В Украине фиксируют большое количество масштабных лесных пожаров, к тушению которых привлекают многих людей и спецтехнику. Среди причин их возникновения - не только погодные или человеческие факторы, но и преступные действия страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Media Center Ukraine на тему "Пожары в экосистемах 2024: последствия, причиненный вред, текущая ситуация и прогноз развития событий".

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Сколько масштабных пожаров тушат сейчас в Украине

Согласно информации спикера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александра Хорунжего, по состоянию на понедельник, 24 сентября, в Украине продолжалось тушение 18 масштабных пожаров на общей площади более 1300 га.

"В частности это пожары в экосистемах. Это и открытые территории, сухая трава, кустарники, сухостой. Это торфяные пожары, которые очень тяжело ликвидируются. И это лесные пожары, в основном это лесная подстилка. Все это горит на площади более 1300 гектаров", - рассказал он.

Эксперт добавил, что столь масштабные пожары зафиксированы в семи областях Украины:

Донецкой

Киевской

Полтавской

Ровенской

Сумской

Харьковской

Черниговский

"Со стороны ГСЧС к ликвидации пожаров привлечено более 1300 пожарных и более 300 единиц техники ГСЧС", - уточнил представитель госслужбы.

Причины возникновения масштабных лесных пожаров

Представитель государственного предприятия "Леса Украины" - одной из крупнейших государственных лесных компаний Европы - Ксения Григорьева сообщила, что лесные пожары в Украине во время войны возникают не только из-за "человеческого фактора".

Среди других причин она назвала, в частности:

умышленные поджоги со стороны диверсантов

сброс россиянами на леса (в частности в приграничных областях) зажигательных смесей

"Буквально в эти выходные лесная охрана задержала нескольких диверсантов. Особенно это касается Сумской пограничной области. У них найдены спички, зажигательные смеси. У них найдены деньги", - рассказала специалист.

Григорьева уточнила, что таких людей передают полиции и дальше "ведется работа с ними".

"Еще страна-агрессор также, особенно на приграничных территориях, сбрасывает зажигательные смеси, которые поджигают лес. И сейчас происходит очень активная работа по тушению", - подытожила пресс-секретарь ГП "Леса Украины".

Какие наказания грозят поджигателям

Некоторые из пожаров в Украине могут возникать вследствие человеческой халатности. Так, в Украине запрещается сжигать отходы растительного, а также бытового и промышленного происхождения.

За такие действия, которые не только угрожают природе пожарами, но и оказывают негативное влияние на качество воздуха, гражданам могут выписать штраф.

В случае выявления такого правонарушения, инспекторы составляют протоколы об административном правонарушении по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и нарушении требований Правил благоустройства. Сумма штрафов при этом может составлять от 340 грн до 1360 грн.

По словам начальника "Муниципального караула" города Винница Виталия Чигура, в их общине мобильные группы ежедневно патрулируют территорию - на предмет сжигания сухой растительности.

"Конечно, особое внимание сконцентрировано на частном секторе, где жители убирают овощи и сжигают остатки растительного происхождения... Даже если инспекторы зафиксируют остатки пожарища - это уже будет основанием для того, чтобы привлечь к ответственности владельца домовладения", - подчеркнул он.

За выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков с растительностью, или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах - без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти - гражданам грозит штраф от 3 060 грн до 6 120 грн.

Для должностных лиц штраф будет больше - от 15 300 до 21 420 грн.

Административная ответственность для нарушителей (инфографика: minjust.gov.ua)

Кроме того, за повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или другим общеопасным способом гражданам грозит уголовная ответственность.

Она предусматривает штраф от 91 800 до 153 000 гривен, ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Если же во время такого пожара погибли люди, животные (массово), или пожар привел к другим тяжким последствиям, тогда виновникам грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

В заключение следует отметить, что во время военного положения сжигание сухостоя может быть приравнено к диверсиям.