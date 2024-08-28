Почему Украина атакует нефтебазы на юге России: объяснение экспертов

Украинские защитники сконцентрировались на ударах по нефтебазах, которые находятся на юге России, по нескольким причинам. В частности, это мешает продвижению оккупантов в Донецкой области.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявили руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.
Мусиенко отметил, что удары по нефтебазам на юге России - одна из причин, почему врагу не удалось выйти на административные границы Донецкой области.
Он подчеркнул, что такие атаки украинских защитников очень чувствительны для оккупантов. В частности, россияне стали чаще использовать автомобили, мотоциклы и гольф-кары вместо тяжелой техники.
Но, по его словам, ход боевых действий на востоке зависит не только от наличия у россиян нефтепродуктов.
В свою очередь Селезнев считает, что целью ударов по нефтебазам на юге РФ может быть сковывание 90-тысячной группировки Днепр в Херсонской и Запорожской областях. Там враг наготове, но продвижения нет.
"Что-то мешает атаковать наши рубежи и укрепрайоны. Не исключаю, что связано это с дефицитом топлива, потому что мы бьем по топливно-энергетической инфраструктуре российского юга. Враг чувствует дефицит, в первую очередь для танков, боевых бронированных машин и автотранспорта”, - рассказал он.
Эксперт предположил, что уже сейчас россияне испытывают острую нехватку топлива.
Напомним, Украина уже неоднократно наносила удары по российским нефтебазам. Один из наиболее мощных ударов произошел недавно по нефтебазе в Покровске Ростовской области.
После атаки там начался сильный пожар. Спасатели не могли справиться с ним более девяти суток.
При этом сегодня, 28 августа, источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Главное управление разведки вместе с Силами спецопераций нанесли удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области.
Более детально о влиянии таких атак на войну - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.