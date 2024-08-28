Чому Україна атакує нафтобази на півдні Росії: пояснення експертів

Українські захисники сконцентрувалися на ударах по нафтобазах, що знаходяться на півдні Росії, з кількох причин. Зокрема, це заважає просуванню окупантів у Донецькій області.
Про це в коментарі РБК-Україна заявили керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.
Мусієнко зазначив, що удари по нафтобазах на півдні Росії - одна з причин, чому ворогові не вдалося вийти на адміністративні кордони Донецької області.
Він наголосив, що такі атаки українських захисників дуже чутливі для окупантів. Зокрема, росіяни стали частіше використовувати автомобілі, мотоцикли та гольф-кари замість важкої техніки.
Але, за його словами, перебіг бойових дій на сході залежить не лише від наявності у росіян нафтопродуктів.
У свою чергу Селезньов вважає, що метою ударів по нафтобазах на півдні РФ може бути сковування 90-тисячного угруповання "Дніпро" у Херсонській та Запорізькій областях. Там ворог напоготові, але просування немає.
"Щось заважає атакувати наші рубежі та укріпрайони. Не виключаю, що пов'язано це з дефіцитом палива, тому що ми б'ємо по паливно-енергетичній інфраструктурі російського півдня. Ворог відчуває дефіцит, насамперед для танків, бойових броньованих машин та автотранспорту”, - розповів він.
Експерт припустив, що вже зараз росіяни відчувають гостру нестачу палива.
Нагадаємо, Україна вже неодноразово завдавала ударів по російських нафтобазах. Один з найпотужніших ударів стався нещодавно по нафтобазі в Покровську Ростовської області.
Після атаки там почалася сильна пожежа. Рятувальники не могли впоратися з нею понад дев'ять діб.
При цьому сьогодні, 28 серпня, джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Головне управління розвідки разом із Силами спецоперацій завдали удару по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області.
Більш детально про вплив таких атак на війну - у матеріалі РБК-Україна.
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