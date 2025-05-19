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Украина - одна из самых теплых в Европе: синоптик дала прогноз на неделю

Понедельник 19 мая 2025 14:00
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Украина - одна из самых теплых в Европе: синоптик дала прогноз на неделю Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на неделю в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На ближайшей неделе Украина будет одной из самых теплых стран в Европе. Ожидается до +25 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталка Диденко.

"Дожди уже немного надоели, даже с мантрой о пользе для растений. Поэтому я бы хотела вас порадовать близким синоптическим будущим, когда Украина - одна из самых теплых", - написала Диденко.

По ее данным во второй половине недели ожидается значительное потепление. В частности, в четверг, 22 мая, ожидается от +20 градусов тепла. В пятницу температура воздуха в большинстве областей составит от +20 до +25 градусов.

Только на западе 23-го мая атмосферный фронт освежит воздух +20 градусов.

Однако на выходных, 24 и 25 мая, возможно кратковременное похолодание, а затем снова тепло.

Погода на завтра

Завтра, 20-го мая, в Украине будет преобладать снова влажная погода с периодическими дождями. Возможны прояснения.

Температура воздуха в течение дня составит от +13 до +18 градусов. Теплее будет на Волыни, Ровенской и Луганской областях до +20 градусов.

В Киеве завтра местами возможен дождь, днем около +15 градусов.

Ранее мы писали о том, что Карпаты посреди мая записал снег.

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