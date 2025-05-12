Почему Трамп изменил отношение к Украине после Ватикана? Объяснение Ермака
Резкое изменение тональности Белого дома в отношении Украины произошло после короткой встречи в Ватикане президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом в интервью в РБК-Украина рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
По словам Ермака, такая короткая встреча может очень многое изменить. Он пояснил, что изначально встреча была запланирована после мессы. И если бы планы реализовались так, как изначально предполагалось, то "это была бы другая встреча", и, возможно, она бы не состоялась так, как она состоялась.
Он также подчеркнул, что изменения в отношениях между Украиной и США стали возможными только после того, как "президенты смогут пообщаться тет-а-тет".
"Я не слышал этого разговора. Я знаю только то, что мне рассказал потом президент. Это была встреча, о которой они договорились, что она по большей части останется между ними", - добавил Ермак.
Глава ОП считает, что во время этой встречи президенты "почувствовали друг друга, почувствовали честность намерений". По его словам, для президента Украины было важно почувствовать искреннее желание Трампа закончить войну, а для президента США - понять "искренность нашего президента в его борьбе, в борьбе Украины, в желании закончить эту войну справедливым миром".
Встреча Зеленского и Трампа встречу Зеленского и Трампа
Напомним, 26 апреля президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели короткую встречу в Ватикане, где они оба приехали для участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Встреча длилась всего 15 минут и состоялась в базилике Святого Петра перед похоронами понтифика. Оба лидера оценили ее как продуктивную.
Это была первая встреча Зеленского с Трампом после словесной перепалки, которая произошла в Белом доме 28 февраля.
По словам Зеленского, они с Трампом обсуждали подписание соглашения о недрах, санкционные пакеты против РФ и системы ПВО.
Больше о том, как изменилась стратегия США после встречи президентов в Ватикане - узнайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.