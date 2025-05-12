Почему Трамп изменил отношение к Украине после Ватикана? Объяснение Ермака

По словам Ермака, такая короткая встреча может очень многое изменить. Он пояснил, что изначально встреча была запланирована после мессы. И если бы планы реализовались так, как изначально предполагалось, то "это была бы другая встреча", и, возможно, она бы не состоялась так, как она состоялась.

Он также подчеркнул, что изменения в отношениях между Украиной и США стали возможными только после того, как "президенты смогут пообщаться тет-а-тет".

"Я не слышал этого разговора. Я знаю только то, что мне рассказал потом президент. Это была встреча, о которой они договорились, что она по большей части останется между ними", - добавил Ермак.

Глава ОП считает, что во время этой встречи президенты "почувствовали друг друга, почувствовали честность намерений". По его словам, для президента Украины было важно почувствовать искреннее желание Трампа закончить войну, а для президента США - понять "искренность нашего президента в его борьбе, в борьбе Украины, в желании закончить эту войну справедливым миром".