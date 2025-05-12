Чому Трамп змінив ставлення до України після Ватикану? Пояснення Єрмака

За словами Єрмака, така коротка зустріч може дуже багато чого змінити. Він пояснив, що спочатку зустріч була запланована після меси. І якби плани реалізувалися так, як спочатку передбачалося, то "це була б інша зустріч", і, можливо, вона б не відбулася так, як вона відбулася.

Він також підкреслив, що зміни у відносинах між Україною та США стали можливими тільки після того, як "президенти зможуть поспілкуватися тет-а-тет".

"Я не чув цієї розмови. Я знаю тільки те, що мені розповів потім президент. Це була зустріч, про яку вони домовилися, що вона здебільшого залишиться між ними", - додав Єрмак.

Глава ОП вважає, що під час цієї зустрічі президенти "відчули один одного, відчули чесність намірів". За його словами, для президента України було важливо відчути щире бажання Трампа закінчити війну, а для президента США - зрозуміти "щирість нашого президента в його боротьбі, у боротьбі України, у бажанні закінчити цю війну справедливим миром".