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Почему США не разрешают Украине бить по территории России: что говорит посол

Фото: Бриджит Бринк, посол США в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

США хотят помочь Украине защитить себя от российского вторжения. При этом Белый дом не позволяет использовать переданное оружие для ударов по России.

Об этом в ходе круглого стола с заместителем главы USAID Изобель Коулмэн заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает корреспондент РБК-Украина.

У главы дипмиссии США поинтересовались, почему ее страна не разрешает применять американское оружие для ударов по России, хотя Вашингтон хочет победы Украины в войне. 

В ответ посол напомнила, что цель президента Джо Байдена помочь Украине защитить себя и сдерживать будущую агрессию. 

"Однако первая часть помощи Украине в защите себя - это поставки наших и партнерских вооружений для поддержки ваших храбрых героев на фронте борьбы за восстановление вашей территории. Наша позиция изначально заключается в том, что мы не разрешаем и не способствуем использованию нашего оружия в России, за пределами территории Украины", - добавила Бринк. 

Ограничения в использовании западного оружия

Напомним, еще с прошлого года Украина получает от союзников дальнобойные ракеты, которые способны уничтожать цели врага на расстоянии до 300 километров. На этом фоне украинским военным запретили использовать такое вооружение для ударов по России.

Но недавно глава МИД Латвии Байба Браже рассказала о том, что часть союзников все же разрешили Украине использовать их вооружение для атак на российскую территорию.

Также министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что его страна не ограничивает Украину в применении предоставленного вооружения.

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