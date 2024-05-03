Почему США не разрешают Украине бить по территории России: что говорит посол

У главы дипмиссии США поинтересовались, почему ее страна не разрешает применять американское оружие для ударов по России, хотя Вашингтон хочет победы Украины в войне.

В ответ посол напомнила, что цель президента Джо Байдена помочь Украине защитить себя и сдерживать будущую агрессию.

"Однако первая часть помощи Украине в защите себя - это поставки наших и партнерских вооружений для поддержки ваших храбрых героев на фронте борьбы за восстановление вашей территории. Наша позиция изначально заключается в том, что мы не разрешаем и не способствуем использованию нашего оружия в России, за пределами территории Украины", - добавила Бринк.