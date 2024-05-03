Чому США не дозволяють Україні бити по території Росії: що каже посол

Глава дипмісії США поцікавився, чому її країна не дозволяє застосовувати американську зброю для ударів по Росії, хоча Вашингтон хоче перемоги України у війні.

У відповідь посол нагадала, що мета президента Джо Байдена допомогти Україні захистити себе і стримувати майбутню агресію.

"Однак перша частина допомоги Україні у захисті себе - це постачання наших та партнерських озброєних систем для підтримки ваших хоробрих героїв на фронті боротьби за відновлення вашої території. Наша позиція з самого початку полягає в тому, що ми не дозволяємо і не сприяємо використанню нашої зброї в Росії, за межами території України", - додала Брінк.