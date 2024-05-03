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Чому США не дозволяють Україні бити по території Росії: що каже посол

Фото: Бріджит Брінк, посол США в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

США хочуть допомогти Україні захистити себе від російського вторгнення. При цьому Білий дім не дозволяє використовувати передану зброю для ударів по Росії.

Про це в ході круглого столу із заступником голови USAID Ізобель Коулмен заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава дипмісії США поцікавився, чому її країна не дозволяє застосовувати американську зброю для ударів по Росії, хоча Вашингтон хоче перемоги України у війні.

У відповідь посол нагадала, що мета президента Джо Байдена допомогти Україні захистити себе і стримувати майбутню агресію.

"Однак перша частина допомоги Україні у захисті себе - це постачання наших та партнерських озброєних систем для підтримки ваших хоробрих героїв на фронті боротьби за відновлення вашої території. Наша позиція з самого початку полягає в тому, що ми не дозволяємо і не сприяємо використанню нашої зброї в Росії, за межами території України", - додала Брінк.

Обмеження у використанні західної зброї

Нагадаємо, ще з минулого року Україна отримує від союзників далекобійні ракети, здатні знищувати цілі ворога на відстані до 300 кілометрів. На цьому фоні українським військовим заборонили використовувати таке озброєння для ударів по Росії.

Але нещодавно глава МЗС Латвії Байба Браже розповіла про те, що частина союзників все ж таки дозволили Україні використовувати їхнє озброєння для атак на російську територію.

Також міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що його країна не обмежує Україну у застосуванні наданого озброєння.

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