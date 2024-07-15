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Почему США не разрешают Украине бить ATACMS по территории РФ: ответ Пентагона

Фото: Патрик Райдер, спикер Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США не меняют своей политики насчет ударов по территории России ракетами ATACMS, поскольку они опасаются эскалации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Голосу Америки" заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.

Он напомнил, что недавно США разрешили украинским защитникам наносить удары по территории РФ, но только в рамках обороны или ответных обстрелов. 

"Но наша политика по поводу ударов на большие расстояния не изменилась. Думаю, здесь важно понимать, что мы не хотим видеть непреднамеренные последствия, эскалацию, которая может превратить этот конфликт в более широкий, который выйдет за пределы Украины. Думаю, это то, c чем нам всем нужно считаться и относиться к этому очень серьезно", - добавил Райдер. 

Но, по его словам, США никогда не недооценивали угрозу в виде России. Поэтому Вашингтон продолжит работу с Киевом, чтобы у украинских военных было все необходимое для защиты своего государства. 

Что предшествовало

Напомним, ранее украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским посетила саммит НАТО в Вашингтоне. Он состоялся на прошлой неделе.

Тогда Зеленский во время своего выступления в Институте Рональда Рейгана призвал США разрешить Украине наносить удары по российской авиации, которая запускает по украинской территории управляемые авиационные бомбы.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Украина работает над тем, чтобы США разрешили ей наносить удары по российских аэродромах.

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