Чому США не дозволяють Україні бити ATACMS по території РФ: відповідь Пентагону

США не змінюють своєї політики щодо ударів територією Росії ракетами ATACMS, оскільки вони побоюються ескалації.
Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив речник Пентагону Пет Райдер.
Він нагадав, що нещодавно США дозволили українським захисникам завдавати ударів по території РФ, але тільки в рамках оборони або обстрілів у відповідь.
"Але наша політика щодо ударів на великі відстані не змінилася. Думаю, тут важливо розуміти, що ми не хочемо бачити ненавмисні наслідки, ескалацію, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Думаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитись до цього дуже серйозно", - додав Райдер.
Але, за його словами, США ніколи не недооцінювали загрози у вигляді Росії. Тому Вашингтон продовжить роботу з Києвом, щоб українські військові мали все необхідне для захисту своєї держави.
Нагадаємо, раніше українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським відвідала саміт НАТО у Вашингтоні. Він відбувся минулого тижня.
Тоді Зеленський під час свого виступу в Інституті Рональда Рейгана закликав США дозволити Україні завдавати ударів по російській авіації, яка запускає по українській території керовані авіаційні бомби.
При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що Україна працює над тим, щоб США дозволили їй завдавати ударів по російських аеродромах.
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