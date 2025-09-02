Почему в СССР "забыли" о завершении Второй мировой 2 сентября: ответ историка

Почему в СССР "забыли" о завершении Второй мировой 2 сентября

Эксперт напомнил, что люди в СССР вспоминали о завершении Второй мировой войны 9 мая, тогда как о дате 2 сентября не знали, видимо, "абсолютно ничего".

"Я еще маленьким в конце 80-х никогда не слышал ни от родителей, ни в школе, что второе сентября - это что-то большое, важное", - признался Белоус.

В то же время 9 мая, по его словам, "вся школа шла возлагать цветы к памятнику погибшим бойцам, устраивали митинг".

"Какие-то, видимо, важные вещи проговаривал председатель местной партийной организации. Какие-то, видимо, важные вещи для крестьян говорил и председатель колхоза", - добавил историк.

Он рассказал, что помнит "подъем" и "праздничность" того дня.

"Для нас, школьников младших классов, это было в том, что 9 мая можно не учиться. Это уже было празднично. Это был не город, а село. И там не несли большого количества флагов или транспарантов. Но митинг был большой", - поделился Белоус.

Между тем 2 сентября "ничего такого не было".

"Это был обычный день. Почему так? 2 сентября Советский Союз нивелировал. Как и 1 сентября, начало войны, тоже фактически никто не вспоминал. Ну, началась война Германии против Польши, то и началась. Вмешались другие государства - ну так и вмешались", - рассказал специалист.

Он отметил, что к людям в СССР это "не имело никакого отношения" еще и потому, что после 1 сентября было 17 сентября, "когда Советский Союз также приложился к этим событиям" (17 сентября 1939 года Красная армия вторглась в восточную Польшу, - Ред.).

"Тот, кто интересовался историей и любил читать, знал, что 2 сентября советская армия разбила Квантунскую армию Японии. И все. Но между собой эти даты не связывались", - сообщил эксперт.

Он добавил, что "главными датами" для Советского Союза были:

22 июня 1941 года (дата начала именно немецко-советской войны);

9 мая 1945 года.

"А 2 сентября не упоминалось и потому, что Советский Союз был причастен к этим событиям не в лучшем свете. В одном случае выступал как агрессор, во втором - делил сферы влияния в мире. Для чего о таком говорить? Никто о себе не говорит плохие вещи, ну и мы не будем", - объяснил Белоус.

Именно это, по его словам, произошло с датой 2 сентября.

"Мы уже победили врага, а тогда каким-то чудом напали на Японию. Почему? Для чего нам нужна была та Япония? Для широкой общественности об этом не говорили, не афишировали. Мол, пусть живут в том пузыре, который мы для них и создали", - подытожил историк.