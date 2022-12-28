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Техника важнее людей. Оккупанты идут впереди, прикрывая танки (перехват)

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Среда 28 декабря 2022 18:51
Техника важнее людей. Оккупанты идут впереди, прикрывая танки (перехват) Фото: россияне идут впереди танков в колоне (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российское командование больше целит военную технику чем людей. Впереди колоны ставят солдат, а уже после них идут танки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупантов, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

Российский захватчик рассказал о боевих потерях в армии.

"Раз*бали нас как кротов". Нас 700 человек осталось тут. Третий батальйон приехал, три "прилета", три снаряда въ*бало. Они в "Урал" запрыгнули и бросили нас", - сказал он.

Захватчик рассказал, что семь оккупантов полдня возвращались к своему отряду.

"Ночь не спали, просидели до рассвета и на рассвете ушли потом к своим поближе. Взвод был 30 человек, танк. Наш так по нам как въ*бал - 17 человек сразу нах*й", - сказал он.

Собеседник спросил, почему россияне бьют по своим.

"Ну, они ж еб*нутые, впереди, а техника сзади нас стоит... Не танки вперед идут, а люди сзади, а идут люди, а танки сзади", - сказал россиянин.

Также он добавил, что на фронте одни мобилизированные, а регулярных войск нет.

Напомним, ранее оккупант рассказывал о трусливом командовании, которое даже боится выходить из укрытий из-за обстрелов украинских военных.

Кроме того, российский солдат рассказал жене о неудачной попытке перелома руки топором, чтобы избежать ранения, или гибели в Украине.

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