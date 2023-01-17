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Почему россияне начали бить по Украине из ЗРК с севера: ответ Воздушных сил

Иллюстративное фото: в Воздушных силах объяснили, почему россияне начали бить по Украине из ЗРК с севера (doblest club)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты начали применять для ударов по Украине с севера зенитные ракетные комплексы. Это объясняется дефицитом баллистических ракет у РФ, которые не может сбивать наша ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Есть высокая вероятность этого (что РФ будет бить из С-300/С-400 с севера - ред.), потому что Россия испытывает дефицит баллистических ракет, которые мы не можем сбивать существующими средствами ПВО. Именно поэтому Россия рассчитывала получить эти ракеты у Ирана и сейчас поощряет эту страну к поставкам, в том числе за счет самолетов Су-35", - отметил Игнат.

Напомним, в субботу, 14 января, россияне ударили по Киеву при помощи ЗРК С-400. В столице не успели объявить воздушную тревогу.

Позже Игнат объяснил, что у Украины нет возможности сбивать ракеты, при помощи которых россияне атаковали Киев.

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