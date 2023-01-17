UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому росіяни почали бити по Україні із ЗРК з півночі: відповідь Повітряних сил

Ілюстративне фото: у Повітряних силах пояснили, чому росіяни почали бити по Україні із ЗРК з півночі (doblest club)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти почали застосовувати для ударів по Україні з півночі зенітні ракетні комплекси. Це пояснюється дефіцитом балістичних ракет у РФ, які не може збивати наша ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Є висока ймовірність цього (що РФ битиме з С-300/С-400 з півночі - ред.), бо Росія відчуває дефіцит балістичних ракет, які ми не можемо збивати існуючими засобами ППО. Саме тому Росія розраховувала отримати ці ракети в Ірану і зараз заохочує цю країну до цього, зокрема за рахунок літаків Су-35", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, росіяни вдарили по Києву за допомогою ЗРК С-400. У столиці не встигли оголосити повітряну тривогу.

Пізніше Ігнат пояснив, що Україна не має можливості збивати ракети, за допомогою яких росіяни атакували Київ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЗРКОбстрілВоздушные силы УкраиныВійна Росії проти Україниракетный удар