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Почему россияне выбирают точечные обстрелы городов "Шахедами": объяснение Воздушных сил

Понедельник 24 марта 2025 12:50
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Почему россияне выбирают точечные обстрелы городов "Шахедами": объяснение Воздушных сил Фото: Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Вооруженных сил Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты атакуют беспилотниками украинские города руководствуясь заранее разработанным планом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Если возьмем статистику за прошлые годы, всегда у них (россиян, - ред.) является приоритетным там на понедельник - один объект, потом на вторник и так далее они смещают акцент атаки на разные объекты. Это все называется планирование их. Силы обороны должны прогнозировать все эти удары", - пояснил Игнат.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы систематически обстреливают критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Для ударов враг применяет управляемые авиационные бомбы (УАБы), беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты различных типов, а также артиллерию.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 24 марта россияне запустили 147 дронов против Украины. По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 97 ударных БпЛА. Еще 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. В Киевской области в результате обстрела есть раненый.

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