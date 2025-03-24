ua en ru
Пн, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Чому росіяни обирають точкові обстріли міст "Шахедами": пояснення Повітряних сил

Понеділок 24 березня 2025 12:50
UA EN RU
Чому росіяни обирають точкові обстріли міст "Шахедами": пояснення Повітряних сил Фото: Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти атакують безпілотниками українські міста керуючись заздалегідь розробленим планом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Якщо візьмемо статистику за минулі роки, завжди в них (росіян, - ред.) є пріоритетним там на понеділок - один об'єкт, потім на вівторок і так далі вони зміщують акцент атаки на різні об'єкти. Це все називається планування їхнє. Сили оборони мусять прогнозувати всі ці удари", - пояснив Ігнат.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи систематичну обстрілюють критичну та цивільну інфраструктуру України. Для ударів ворог застосовує керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотні літальні апарати (БпЛА), ракети різних типів, а також артилерію.

До атак дронами ворог вдається кожної ночі. Наприклад, у ніч на 24 березня росіяни запустили 147 дронів проти України. Станом на 08.30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА. Ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. У Київській області внаслідок обстрілу є поранений.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Повітряні сили України Війна в Україні
NEWS
США та РФ розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії: що відомо
США та РФ розпочали нову зустріч у Саудівській Аравії: що відомо
DAILY
Репортаж з позицій Третьої штурмової: як мінометники зупиняють навалу росіян
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Репортаж з позицій Третьої штурмової: як мінометники зупиняють навалу росіян