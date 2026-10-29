Почему Россия не увеличивает количество ракет: военный из "Рейда" назвал причины

Количество российских ракет не растет, в частности, из-за успехов украинской ПВО на базе С-300 и смены российской ставки на психологический эффект от ударов. На это также оказывают влияние потери флота и стратегической авиации и удары по ракетной промышленности РФ.

ПВО и изменение российской ставки

По словам Киричевского, причин того, что ракетные запуски остановились на плато, несколько. Он отметил, что если считать ракеты, которые Россия применила, то число в 12 тысяч суммарно всех типов давно перейдено, и эти рубежи прошли незаметно.

Первой причиной он назвал успехи украинской ПВО, базировавшейся на С-300. По его словам, Украина стала первой страной, которая смогла в больших количествах сбивать воздушные цели с советских ЗРК: С-125 научили сбивать крылатые ракеты, а С-300 до февраля 2022 применяли в немногих конфликтах, и нигде они не показали себя способными что-то сбивать.

Киричевский напомнил о налете на объекты режима Башара в Сирии в 2017 году и войне за Карабах в 2020-м, где, по его словам, ничего не сбили. Украинские зенитчики, по его мнению, смогли "преодолеть законы физики" и научить С-300 сбивать дозвуковые крылатые ракеты.

Второй причиной он назвал выводы россиян по своим неудачам еще в 2023 году. По его словам, по их планам все должно попадать на 100%, и по отчетам Минобороны РФ так и получалось, но реальность была иной. Потому россияне стали больше делать ставку на психологический эффект от удара.

Киричевский назвал это "хитрым подлым расчетом, у которого есть определенные основания": когда из десяти ракет девять сбиты, этого не замечают, а об одном попадании говорят и разбирают убытки бизнеса и пострадавших гражданских.

Флот, авиация и удары по заводам

Относительно флота Киричевский отметил, что благодаря морским дронам и разным крылатым ракетам, в частности ракетам-дронам, удалось парализовать свободу действий Черноморского флота. По его словам, россиянам пришлось пойти на Каспийское море, которое он назвал "локальной военно-морской катастрофой": по максиме флот, сосредоточенный на Каспии, имеет нулевую мощность.

О стратегической авиации он рассказал, что к началу полномасштабного вторжения считали, что у россиян 60 бомбардировщиков Ту-95МС. Сейчас, по его данным, на бумаге осталось 46, а способных летать - 38, и это не значит, что все они могут подняться в воздух.

Также Киричевский напомнил, что 2026 год для Украины - год активных и массовых ударов по российской ракетной промышленности. Он рассказал о российском проекте массовой крылатой ракеты под стратегическую авиацию, "Изделие 30", и об идее локального апгрейда Су-34, чтобы прикрутить пилон для подвески Х-101, как на Ту-95МС, и компенсировать потери после "Паутины".

По его словам, первый удар по заводу "Кремной Эл" был в марте, когда его корректировали брянские операторы его полка, и никакого "Изделия 30" не получилось, а осенью Силы обороны нанесли повторный удар, очевидно, чтобы сохранить завод в состоянии руин.

Поэтому, по его мнению, россияне были вынуждены масштабировать реактивные дроны: одна Х-101, независимо от стоимости, может нанести больше вреда, чем одно попадание реактивного дрона. У "Герани-5" боевая часть 90 кг, у стандартной Х-101 - 500 кг, а у ракеты со сдвоенной боевой частью - 800 кг. По оценке эксперта, модернизированная Х-101 наносила бы ущерб, как десять "Гераней-5", но ресурс бомбардировщиков небезграничен, поэтому ставку пришлось делать на десять "Гераней-5" вместо одной Х-101.

Киричевский также отметил, что, по его мнению, россияне, очевидно, рассчитывают при соответствующем политическом решении воевать с НАТО по старинке: с танковыми колоннами, массовым использованием авиации и быстрым захватом господства в воздухе. Он предположил, что на фоне падения ресурса Россия может беречь его для войны против НАТО и подчеркнул, что исходит из того, что россияне действительно готовятся в военном плане.

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