Почему Россия ударила по Киеву днем: эксперт назвал три возможные причины

Главное: Истощение ПВО: Враг может пытаться заставить израсходовать ценные ракеты-перехватчики, чтобы подготовить массированный удар ночью.

Враг может пытаться заставить израсходовать ценные ракеты-перехватчики, чтобы подготовить массированный удар ночью. Демонстрация силы: Атака могла быть политическим сигналом из-за визита делегации США в Киев или же попыткой отвлечь россиян от ударов по РФ.

Атака могла быть политическим сигналом из-за визита делегации США в Киев или же попыткой отвлечь россиян от ударов по РФ. Техническая задержка: Не исключается, что обстрел планировался на ночное время, но произошел с опозданием из-за технических проблем.

По словам аналитика, учитывая активный процесс накопления ракет, Россия явно готовит очередной массированный обстрел. Однако удар в обеденное время действительно нетипичен для противника, заметил он.

Земляной выделяет три возможные причины, почему обстрел мог произойти именно сейчас:

Техническая задержка. Оккупанты могли готовить атаку в ночь с 23 на 24 июня, но по определенным причинам она произошла со значительным опозданием.

Демонстрация силы. Командование могло приказать ударить днем на основе разведданных или с политически демонстративной целью. К примеру, чтобы отвлечь внимание самих россиян от ударов Сил обороны по складам Wildberries.

"Кроме того, Киев накануне посещали представители США. И подобный удар в период пребывания делегации или по крайней мере части делегации в столице выглядит как определенный сигнал и демонстрация силы", - считает аналитик.

Истощение обороны. Это наиболее вероятный сценарий, по мнению Земляного. Враг пытается истощить украинскую ПВО вокруг Киева и заставить тратить ценные ракеты на перехват днем.

Таким образом, россияне могут готовиться к массированному комбинированному удару по столице уже в ночное время, резюмировал аналитик.