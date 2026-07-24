Почему Россия ударила по Киеву днем: эксперт назвал три возможные причины

Россияне ударили баллистикой по Киеву днем 24 июля, что нетипично для атак на столицу. Враг мог сместить время атаки по нескольким возможным причинам.
Что может стоять за сегодняшним обстрелом, РБК-Украина расспросило старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного.
Главное:
По словам аналитика, учитывая активный процесс накопления ракет, Россия явно готовит очередной массированный обстрел. Однако удар в обеденное время действительно нетипичен для противника, заметил он.
Земляной выделяет три возможные причины, почему обстрел мог произойти именно сейчас:
Техническая задержка. Оккупанты могли готовить атаку в ночь с 23 на 24 июня, но по определенным причинам она произошла со значительным опозданием.
Демонстрация силы. Командование могло приказать ударить днем на основе разведданных или с политически демонстративной целью. К примеру, чтобы отвлечь внимание самих россиян от ударов Сил обороны по складам Wildberries.
"Кроме того, Киев накануне посещали представители США. И подобный удар в период пребывания делегации или по крайней мере части делегации в столице выглядит как определенный сигнал и демонстрация силы", - считает аналитик.
Истощение обороны. Это наиболее вероятный сценарий, по мнению Земляного. Враг пытается истощить украинскую ПВО вокруг Киева и заставить тратить ценные ракеты на перехват днем.
Таким образом, россияне могут готовиться к массированному комбинированному удару по столице уже в ночное время, резюмировал аналитик.
Напомним, сегодня около 11:30 в Киеве прогремели взрывы после предупреждения об угрозе баллистического вооружения. Пока что местные власти не сообщали о прилетах, разрушениях или повреждениях, но в один из столичных районов был вызов медиков.
Такая ситуация стала нетипичной, поскольку обычно атаки баллистики на Киев происходят в ночное время. Например, предыдущий массированный обстрел столицы баллистикой начался около часа ночи 16 июля.
Также до этого случилось еще несколько ночных атак. В частности, с применением ракет С-400. Тогда тревога в столице сработала уже после взрывов.