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В чем разница между бронированием и отсрочкой: это нужно знать

Бронирование и отсрочка - разные понятия (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Мобилизация в Украине набирает обороты, однако не все военнообязанные граждане знают, в чем разница между бронированием и отсрочкой.

РБК-Украина со ссылкой на портал Army.gov.ua рассказывает, кто в Украине подлежит мобилизации, как можно получить бронь, а также чем бронирование отличается от отсрочки.

Кто в Украине подлежит мобилизации

Согласно общим правилам, мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

  • признаны годными к военной службе
  • не имеют права на отсрочку
  • не забронированы

В то же время граждане в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы в отдельно определенных случаях:

  • офицеры запаса
  • лица, прошедшие срочную военную службу
  • лица, которые до получения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах

Кроме того, присоединиться к войску добровольно украинцы 18-25 лет могут путем заключения соответствующего контракта - на прохождение военной службы.

Кому и как предоставляется бронь от мобилизации

Бронирование - это предоставление временной отсрочки (до 12 месяцев) от мобилизации (призыва) работникам предприятий, компаний, учреждений или организаций, критически важных для обеспечения обороноспособности государства.

Порядок бронирования военнообязанных лиц регламентирует постановление Кабинета министров №76 от 27 января 2023 года (в редакции постановления КМУ №650 от 5 июня 2024 года).

При наличии оснований предусмотрена также возможность продления срока бронирования.

Бронирование работников осуществляется работодателем. Информацию о том, забронирован ли работник, можно получить:

  • у своего работодателя
  • из электронного кабинета военнообязанного "Резерв+"
  • обратившись в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

В чем разница между бронированием и отсрочкой

Бронирование от мобилизации предоставляется гражданам в связи с трудоустройством на предприятиях, компаниях, учреждениях или организациях, критически важных для обеспечения обороноспособности или экономики государства.

Право на отсрочку от мобилизации зависит от наличия оснований, определенных в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Напомним, ранее мы рассказывали, на каких основаниях можно получить отсрочку во время войны.

Читайте также, могут ли вручать повестки тем, у кого есть бронь и что делать в таких случаях.

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