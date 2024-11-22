Почему РФ ударила баллистической ракетой "Кедр" по Днепру, а не по Киеву: объяснение эксперта

"Кто сказал, что THAAD может сбить "Тополь", "Ярс"? Никто не пробовал. Поэтому и говорят, что никто в мире не сбивал. То же говорили об "Искандере", что его сбить невозможно. Путин лично это говорил" , - сказал Лакийчук.

Он отметил, что у Украины появились Patriot, которыми еще никто "Искандеры" не сбивал, и оказалось, что украинцы могут сбивать эти ракеты. Такая же история была с ракетой "Кинжал".

"А теперь представьте себе пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которую украинцы собьют Patriot. Что это будет? Это будет катастрофа, это будет фиаско. Сбитие баллистики межконтинентальной обычным Patriot будет для России катастрофой. Поэтому рисковать ударом по Киеву не станут", - добавил эксперт.

По его словам, россияне пробили, что в Днепре меньше систем Patriot, поэтому решили продемонстрировать свою новую ракету во время удара именно по этому городу.