Почему РФ ударила баллистической ракетой "Кедр" по Днепру, а не по Киеву: объяснение эксперта

Россияне боялись, что Украина собьет их новую баллистическую ракету "Кедр" системой ПВО Patriot. Поэтому оккупанты нанесли удар по Днепру, а не Киеву.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ.
"Кто сказал, что THAAD может сбить "Тополь", "Ярс"? Никто не пробовал. Поэтому и говорят, что никто в мире не сбивал. То же говорили об "Искандере", что его сбить невозможно. Путин лично это говорил" , - сказал Лакийчук.
Он отметил, что у Украины появились Patriot, которыми еще никто "Искандеры" не сбивал, и оказалось, что украинцы могут сбивать эти ракеты. Такая же история была с ракетой "Кинжал".
"А теперь представьте себе пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которую украинцы собьют Patriot. Что это будет? Это будет катастрофа, это будет фиаско. Сбитие баллистики межконтинентальной обычным Patriot будет для России катастрофой. Поэтому рисковать ударом по Киеву не станут", - добавил эксперт.
По его словам, россияне пробили, что в Днепре меньше систем Patriot, поэтому решили продемонстрировать свою новую ракету во время удара именно по этому городу.
Напомним, 21 ноября Россия ударила по Днепру новой баллистической ракетой. Первоначально сообщалось, что оккупанты применили межконтинентальную баллистическую ракету.
Однако позже российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ ударила по Украине ракетной системой средней дальности "Орешник". Таким образом, оккупанты провели ее испытания.
В то же время сегодня ГУР Минобороны уточнило, что удар по Днепру был нанесен ракетным комплексом "Кедр". Подлетное время ракеты из Астраханской области до цели составило 15 минут.
Более подробно об этом, зачем Путин придумал "Орешник", на кого рассчитана демонстрация силы и могут ли повториться такие удары, - в материале РБК-Украина.
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