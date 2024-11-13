Почему РФ отменила массированный удар по Украине 11 ноября, - объяснение эксперта

Вылет российской стратегической авиации на позиции без запусков ракет - это обычный маневр. Конспирологии в этом искать не следует.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Фактически россияне уже готовы к массовому удару и на практике показали это в утро понедельника 11 ноября. Тот факт, что они резко посадили самолеты на землю и атака была отменена, ошибочно связывают с диалогом между Путиным и Трампом, о котором сообщили западные СМИ.

На деле же такие маневры россияне совершали и прежде, поэтому очень маловероятно, что будущий президент США как-то повлиял на планы российского диктатора.

"Они такие маневры постоянно совершают, МиГ-31 раньше постоянно делал такие маневры. 95МС тоже часто делает, 22М3, кстати, тоже. Поэтому здесь не нужно какую-либо конспирологию искать", - сказал Коваленко.

По его словам, это обычная бытовая работа стратегической авиации.

"Они решили отказаться от ракетного удара, потому что через 2,5 месяца что-то от Трампа ждут? Нет. Демонстративный отказ от удара может быть за неделю до инаугурации. За полторы недели до инаугурации. Но не за 2,5 месяца. Сегодня (11 ноября - ред.) был среднестатистический маневр, который они проводят в преддверии подготовки к ударам", - отмечает Коваленко.

Имитация атаки 11 ноября

Напомним, утром 11 ноября в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света в связи с ракетной угрозой.

Однако массированного обстрела не было, несмотря на то, что российские бомбардировщики прилетали к месту пусков над Каспийским морем.

Россия совершила ракетный обстрел Украины 13 ноября, но массированным его тоже нельзя назвать.