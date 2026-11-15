Почему РФ выбрала для гуманитарной миссии именно Константиновку: в ISW раскрыли план Кремля

Россия настаивает на проведении следующей гуманитарной миссии именно в Константиновке, поскольку временное прекращение огня позволило бы армии РФ усилить южный фланг "пояса крепостей" и создать условия для возобновления попыток захвата Константиновки и Доброполья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что представители Украины передали США список из семи-восьми оккупированных населенных пунктов, где гуманитарное перемирие было бы уместным, однако Кремль отклонил эти варианты.
В ISW считают, что предложения России по прекращению огня в Константиновке являются попыткой убедить США принять за чистую монету вымышленную картину ситуации на линии фронта, которую продвигает Москва.
При этом российские силы, скорее всего, используют локальное перемирие в Константиновке и его окрестностях для накопления сил и ресурсов в этом районе - по аналогии с ситуацией во время перемирия в Олешках.
В ISW отмечают, что режим прекращения огня в районе Олешек охватывал более широкое пространство на Херсонском направлении, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию гражданского населения.
Вероятно, потенциальное перемирие в Константиновке также должно охватывать прилегающие территории.
"Вероятно, российское военное командование планирует воспользоваться локальным прекращением огня в районе Константиновки, чтобы укрепить там свои позиции, а затем активизировать попытки захвата "пояса крепостей" с южного и юго-западного направлений", - считают аналитики.
При этом общее количество российских атак на Добропольском и Константиновском направлениях составляет 80% всей наступательной активности российских войск против "пояса крепостей" Украины с начала октября 2026 года, и это указывает на важное значение этих направлений для российского военного командования.
"В случае временного прекращения огня на широком участке в направлении Константиновки, российские войска могли бы безопасно переместить тяжелую технику ближе к линии фронта, не опасаясь ударов украинских беспилотников", - отмечают аналитики.
Напомним, во время встречи со спецпредставителями президента США 12 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что в Константиновке можно организовать гуманитарную миссию по образцу той, которая прошла в Олешках Херсонской области.
В Кремле заявили, что российские кафиры готовы приступить к разминированию Константиновки. На это вроде бы понадобится пять дней.
В Офисе президента Украины отметили, что россияне могут предлагать гуманитарную миссию в Константиновке для того, чтобы в Олешках ротировать своих военных.
Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что украинской стороне неизвестно о наработке гуманитарной миссии в Константиновке.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет организовать гуманитарную миссию в Константиновке, чтобы наконец-то захватить этот город. Гражданских там почти нет, только военные.