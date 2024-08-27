Почему для РФ Кураховское направление - сверхважное? Объяснил представитель пресс-службы 79 ОДШБр

Он пояснил, что Кураховское направление "открывает дорогу" для российских военных на Угледар и Курахово. Враг не прекращает обстреливать эти два города, желая оккупировать их.

Также Дрималовский отметил, что россияне рвутся в село Константиновка, ведь через него пролегает трасса от Марьинки до Угледара.

"Выйдя на эту трассу, враг сможет двигаться по ней в тыл той (украинской - ред.) группировке, которая удерживает город", - пояснил представитель бригады.

Он добавил, что Курахово оккупанты ежедневно обстреливают из артиллерии, а также бьют по городу авиабомбами.

Дрималовский напомнил, что на этом направлении задействованы бойцы именно его бигады. Также он сообщил, что россияне продолжают применять большое количество своей бронетехники.

"В прошлую пятницу было 27 единиц бронетехники, а в конце июля были большие массированные штурмы с участием более 50 единиц вражеской техники", - сказал Дрималовский.

Ситуация на Кураховском направлении

На этом направлении россияне ранее провели одни из самых больших штурмов с начала полномасштабной войны в Украине.

24 июля они задействовали для штурма сразу 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом, одну боевую машину поддержки танков "Терминатор", 12 мотоциклов. Российских захватчиков удалось разбить именно военным 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады.

Россияне позже решили снова попытаться пойти на штурм с большим количеством бронетехники, однако были разбиты. Третья и четвертая попытка россиян не заставила себя долго ждать, однако она также потерпела крах.