Почему Рада поддержала контракты для добровольцев 60+: объяснение Вениславского

Верховная Рада разрешила украинцам служить после 60 лет, поскольку сектор безопасности и обороны нуждается в уникальных специалистах. В то же время о принудительной мобилизации речь не идет .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского во время брифинга.

"Никакой обязательной мобилизации 60+ быть не может. 60 лет означает, что человек снимается с учета. Только с его добровольного согласия, только на контрактной основе он может продолжить службу", - пояснил он.

Вениславский добавил, что сейчас в секторе обороны уже есть люди в возрасте старше 60 лет, которые выполняют специфические задачи. Более того, немало достижений ВСУ состоялись благодаря участию именно таких специалистов, которые в совершенстве знают советское вооружение.

"Могу сказать, что те события, о которых писали, что ВСУ сделали это впервые в истории, отдельные из таких событий произошли при участии специалистов в возрасте 60+. Потому что это касалось советского вооружения, которое можно использовать, и которое в совершенстве знают люди 60+, офицеры прежде всего", - пояснил он.