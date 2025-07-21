Почему Рада поддержала контракты для добровольцев 60+: объяснение Вениславского
Верховная Рада разрешила украинцам служить после 60 лет, поскольку сектор безопасности и обороны нуждается в уникальных специалистах. В то же время о принудительной мобилизации речь не идет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского во время брифинга.
"Никакой обязательной мобилизации 60+ быть не может. 60 лет означает, что человек снимается с учета. Только с его добровольного согласия, только на контрактной основе он может продолжить службу", - пояснил он.
Вениславский добавил, что сейчас в секторе обороны уже есть люди в возрасте старше 60 лет, которые выполняют специфические задачи. Более того, немало достижений ВСУ состоялись благодаря участию именно таких специалистов, которые в совершенстве знают советское вооружение.
"Могу сказать, что те события, о которых писали, что ВСУ сделали это впервые в истории, отдельные из таких событий произошли при участии специалистов в возрасте 60+. Потому что это касалось советского вооружения, которое можно использовать, и которое в совершенстве знают люди 60+, офицеры прежде всего", - пояснил он.
Контракт для добровольцев после 60 лет
В среду, 16 июля, парламент одобрил закон, который позволяет украинцам старше 60 лет добровольно поступать на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) по контракту.
Закон касается исключительно желающих: для подписания контракта необходимо пройти медосмотр и подтвердить пригодность по состоянию здоровья. Таким образом государство получает возможность привлекать опытных специалистов, готовых помогать армии на определенных должностях или в тылу.
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