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Контракт с ВСУ теперь можно подписать после 60 лет: Рада приняла закон

Киев, Среда 16 июля 2025 18:19
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Контракт с ВСУ теперь можно подписать после 60 лет: Рада приняла закон Иллюстративное фото: украинцы старше 60 лет могут подписать контракт с ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцам, которые старше 60 лет, разрешили подписывать контракт с ВСУ. Это возможно только на добровольном основании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Романа Костенко в Facebook.

"Закон предоставляет лицам 60+ лет право добровольно подписывать контракт для прохождения военной службы", - объяснил Костенко.

По его словам, таким образом опытные специалисты смогут помогать на небоевых и специализированных должностях.

"Принуждения нет - только мотивированные, профессиональные добровольцы", - уточнил нардеп.

При этом, согласно тексту закона, те, кто выразил желание подписать контракт, должны иметь подходящее состояние здоровья и пройти необходимую медицинскую проверку.

Еще два закона, которые касаются обороны

Также Костенко уточнил, что Рада приняла закон №13353, который закрепляет название ЦСО "А" (Альфа) и устанавливает численность подразделения на уровне 10 тысяч лиц.

Еще один закон, который принял парламент, касается восстановления справедливости для инструкторов в высших военных учебных заведениях. Речь о том, что они до сих пор не получали доплаты в отличии от инструкторов в учебных центрах.

Такими инструкторами в вузах зачастую были ветераны и раненые. Закон дает им стимул готовить будущий офицерский корпус.

Стоит заметить, что в первом чтении законопроект о возможности подписать контракт для тех, кто старше 60 лет, Рада приняла 4 июня.

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