Осудят вторжение РФ и применение ядерного оружия. Страны G20 готовят общее заявление

Лидеры стран "Большой двадцатки" на следующей неделе намерены осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Вторжение России в Украину будет главным вопросом на повестке дня грядущего саммита стран G20. Многие члены группы считают, что война в Украине сдерживает рост мировой экономики, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности.

"Многие члены решительно осудили незаконную, ничем не оправданную и неспровоцированную агрессивную войну России против Украины и призвали ее немедленно прекратить войну", — говорится в проекте совместного заявления.

Лидеры стран "Большой двадцатки" также хотят осудить применение и даже намерение использования ядерного оружия: "Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы".

В проекте, который в настоящее время обсуждается странами G20, также говорится, что только твердая приверженность поддержанию основанного на правилах международного порядка мира несет всем странам стабильность.