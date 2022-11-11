ua ru
Пт, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Осудят вторжение РФ и применение ядерного оружия. Страны G20 готовят общее заявление

Новина українською →
Пятница 11 ноября 2022 16:29
Осудят вторжение РФ и применение ядерного оружия. Страны G20 готовят общее заявление Фото: Страны G20 осудят вторжение России в Украину (twitter.com/antonioguterres)
Автор: Константин Широкун

Лидеры стран "Большой двадцатки" на следующей неделе намерены осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вторжение России в Украину будет главным вопросом на повестке дня грядущего саммита стран G20. Многие члены группы считают, что война в Украине сдерживает рост мировой экономики, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности.

"Многие члены решительно осудили незаконную, ничем не оправданную и неспровоцированную агрессивную войну России против Украины и призвали ее немедленно прекратить войну", — говорится в проекте совместного заявления.

Лидеры стран "Большой двадцатки" также хотят осудить применение и даже намерение использования ядерного оружия: "Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы".

В проекте, который в настоящее время обсуждается странами G20, также говорится, что только твердая приверженность поддержанию основанного на правилах международного порядка мира несет всем странам стабильность.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию. Вместо него отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Также стало известно, что президент США Джо Байден проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в понедельник, 14 ноября. Оба лидера обсудят ряд региональных и глобальных вопросов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20 Вторжение России в Украину Саммит G20
NEWS
Антоновский мост: зачем он россиянам и принесет ли его обвал проблемы ВСУ
Антоновский мост: зачем он россиянам и принесет ли его обвал проблемы ВСУ
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше