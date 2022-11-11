Осудят вторжение РФ и применение ядерного оружия. Страны G20 готовят общее заявление
Лидеры стран "Большой двадцатки" на следующей неделе намерены осудить угрозу применения ядерного оружия и вторжение РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Вторжение России в Украину будет главным вопросом на повестке дня грядущего саммита стран G20. Многие члены группы считают, что война в Украине сдерживает рост мировой экономики, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности.
"Многие члены решительно осудили незаконную, ничем не оправданную и неспровоцированную агрессивную войну России против Украины и призвали ее немедленно прекратить войну", — говорится в проекте совместного заявления.
Лидеры стран "Большой двадцатки" также хотят осудить применение и даже намерение использования ядерного оружия: "Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы".
В проекте, который в настоящее время обсуждается странами G20, также говорится, что только твердая приверженность поддержанию основанного на правилах международного порядка мира несет всем странам стабильность.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию. Вместо него отправят министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Также стало известно, что президент США Джо Байден проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в понедельник, 14 ноября. Оба лидера обсудят ряд региональных и глобальных вопросов.
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