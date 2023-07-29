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Не обращайте внимания на нытье. Подоляк высмеял заявления о желании Путина вести переговоры

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Киев, Суббота 29 июля 2023 19:19
Не обращайте внимания на нытье. Подоляк высмеял заявления о желании Путина вести переговоры Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Международному сообществу уже пора признать, что высказывания российского диктатора Владимира Путина не влияют на глобальные процессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Время признать, что субъект "Путин" не является сегодня лицом, чьи высказывания имеют значение, содержат хотя бы щепотку правды, или влияют на глобальные процессы и определяют ход событий", - написал Подоляк на странице в Twitter.

Он отметил, что российский диктатор может только выпрашивать "переговоры хоть с кем-то по поводу Украины" и рассказывать небылицы о "выведении оккупантов из Киевской области по просьбе".

"Просто не обращайте внимания на нытье Путина, и тогда многое будет оперативно решено", - добавил он.

Путин якобы хочет переговоров

На полях саммита Африка-Россия глава Африканского союза Азали Ассумани заявил, что Путин якобы желает вести переговоры по завершению войны с Украиной, и нужно лишь "убедить другую сторону".

В то же время Путин рассказал африканским лидерам небылицу о том, как Украина и РФ якобы почти договорились о прекращении войны во время переговоров в Турции, а Москва "по просьбе" вывела свои войска из Киевской области.

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Война России против Украины Михаил Подоляк
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