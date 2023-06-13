Столтенберг допустил, что контрнаступление ВСУ может принудить Путина к переговорам

Деоккупация украинских территорий в результате контрнаступления может привести к тому, что российский диктатор Владимир Путин пойдет на мирные переговоры.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Он отметил, что контрнаступление украинских защитников, которое “будет трудным”, еще только начинается. При этом пока неясно, какую территорию удастся освободить от оккупантов.

"Они имеют право... освободить свою собственную землю. Чем больше земли они отвоюют, тем больше вероятность того, что президент Путин (Владимир Путин - ред.) поймет, что он должен сесть за стол переговоров и согласиться на справедливый и прочный мир в Украине", - добавил Столтенберг.

Переговоры Украины с Россией

Напомним, что еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, которое запрещает вести любые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом недавно секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркивал, что двери для диалога с Россией сейчас закрыты.

Он напоминал, что условия Украины для завершения войны простые: границы 91-го года, ответственность Путина и его сообщников, компенсации за ущерб и гарантии безопасности для нашей страны.