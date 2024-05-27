В чем причина протестов в Армении: мнение политологов

Население Армении вышло на протесты против действующего правительства, поскольку оно опасается новых столкновений с Азербайджаном после делимитации границы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили армянские политологи Армен Ованнисян и Рубен Меграбян.

Протесты в Армении начались после того, как власти Армении, в том числе и премьер Никол Пашинян, решили провести делимитацию границы с Азербайджаном. Ереван согласился сохранить границу, которая существовали еще в советские времена.

Организаторы протестов считают, что делимитация является уступками Азербайджану. Меграбян не согласен с таким мнением.

"Сейчас примерно 200 квадратных километров нашей территории под контролем Баку и они должны вернуть ее. Но пока этого не произошло. Процесс делимитации - на несколько лет", - отметил он.

В свою очередь Ованнисян рассказал, что в некоторых случаях границу могут провести через двор конкретного человека или она может перерезать стратегические дороги на Грузию.

Но, по его словам, самое главное - жители Армении не верят Пашиняну, что Азербайджан отведет свои войска от границы.

"Очевидно, что потеря армянами высот и более удобных позиций выгодна Азербайджану на случай военного столкновения. Население уверено, что столкновение рано или поздно будет, несмотря на все заявления правительства", - добавил он.

Ованнисян уточнил, что на такой обеспокоенности сыграла пророссийская оппозиция.