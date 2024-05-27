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У чому причина протестів у Вірменії: думка політологів

Єреван, Понеділок 27 травня 2024 22:51
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У чому причина протестів у Вірменії: думка політологів Фото: політологи назвали причину протестів у Вірменії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Населення Вірменії вийшло на протести проти чинного уряду, оскільки воно побоюється нових зіткнень з Азербайджаном після делімітації кордону.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили вірменські політологи Армен Ованнісян та Рубен Меграбян.

Протести у Вірменії почалися після того, як влада Вірменії, у тому числі і прем'єр Нікол Пашинян, вирішила провести делімітацію кордону з Азербайджаном. Єреван погодився зберегти кордон, який існував ще за радянських часів.

Організатори протестів вважають, що делімітація є поступками Азербайджану. Меграбян не погоджується з такою думкою.

"Зараз приблизно 200 квадратних кілометрів нашої території під контролем Баку і вони мають повернути її. Але поки що цього не сталося. Процес делімітації - на кілька років", - зазначив він.

У свою чергу, Ованнісян розповів, що в деяких випадках кордон можуть провести через двір конкретної людини або він може перерізати стратегічні дороги на Грузію.

Але, за його словами, найголовніше - жителі Вірменії не вірять Пашиняну, що Азербайджан відведе свої війська від кордону.

"Очевидно, що втрата вірменами висот і зручніших позицій вигідна Азербайджану на випадок військового зіткнення. Населення впевнене, що зіткнення рано чи пізно буде, незважаючи на всі заяви уряду", - додав він.

Ованнісян уточнив, що на такому занепокоєнні зіграла проросійська опозиція.

Протести у Вірменії

Нагадаємо, у Вірменії розпочалися масштабні протести після того, як минулого місяця стартувала делімітація кордону з Азербайджаном.

Учасники акцій вимагають відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, оскільки він погодився на делімітацію.

Більш детально про протести - у матеріалі РБК-Україна.

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