Остин назвал приоритет номер один в помощи Украине, и это не самолеты
Приоритетной военной помощью для Украины сейчас системы противовоздушной обороны. Они помогут уберечься от российских массированных ракетных атак.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина во время пресс-конференции в рамках итога встречи "Рамштайн".
"Мы все верим, что для Украины сейчас наиболее нужны системы ПВО, чтобы обезопаситься от российских массированных ракетных атак", - сказал Остин в ответ на вопрос о поставках Украине истребителей.
Глава Пентагона заявил, что в течение следующих месяцев США продолжат говорить об этом.
"Мы будем это подчеркивать, потому что это - приоритет №1, в частности, в ближайшей перспективе", - добавил Остин.
Он заявил, что сейчас украинцы могут защищать свою критическую инфраструктуру, граждан и войска во время их перемещений. США продолжат привлекать партнеров и союзников, подчеркивать, что это делается все для того, чтобы Украина получала самые современные системы ПВО. Остин убежден, что союзники могут делать еще больше и он просит их делать еще больше.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что приоритетом Украины является быстрое создание многоуровневой противовоздушной обороны. Для этого требуются современные истребители.
В Бундестаге исключили поставки Украину истребителей F-16. То же касается участия европейского военного контингента в войне против РФ.
Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявляла, что Британия не станет первой страной, которая предоставит Украине истребители западного образца. Правительство считает передачу самолетов "долгосрочной перспективой".
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